Insider: lotyšská europoslankyně Tatjana Ždanoka byla agentkou ruské rozvědky

EU připravuje plán na ochromení ekonomiky Maďarska, pokud bude Viktor Orbán dále blokovat balíček padesátimiliardové pomoci pro Ukrajinu. Podle Financial Times by lídři EU veřejně slíbili trvalé zastavení všech zdrojů z EU ve snaze vystrašit trhy. To by Maďarsku mohlo prodražit půjčování peněz.