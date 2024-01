Biden slíbil odpověď na smrt tří vojáků v Jordánsku, republikáni chtějí odvetu

Americký prezident Joe Biden slíbil odpověď na smrt tří amerických vojáků, kteří zemřeli po útoku dronu u hranice mezi Jordánskem a Sýrií. Představitelé opozičních republikánů Bidenovi vyčítají měkký přístup vůči nepřátelům USA na Blízkém východě a vyzvali k útoku na Írán.

Bývalý prezident Donald Trump, který vede předvolební kampaň, uvedl, že pod jeho vládou by se takový úder nestal.

Americké úřady dnes oznámily, že při úderu bezpilotního prostředku v Jordánsku u hranic se Sýrií zemřeli tři američtí vojáci. Jedná se o první mrtvé v řadách americké armády při bojové akci na Blízkém východě od začátku konfliktu mezi Izraelem a hnutím Hamás. Další desítky vojáků jsou zraněny. Podle Bidena se útoku dopustily skupiny podporované Íránem.

„Minulou noc jsme na Blízkém východě zažili těžký den, a odpovíme na to,“ řekl dnes Biden při setkání v Jižní Karolíně. Již v předchozím prohlášení uvedl, že Spojené státy zúčtují s těmi, kteří útok provedli a naplánovali, v dobu a způsobem, které si USA určí. Obdobně se vyjádřil i ministr obrany Lloyd Austin.

Opoziční republikáni však prezidenta tvrdě kritizovali. Jejich vůdce v Senátu Mitch McConnell uvedl, že Bidenova nečinnost posílila nepřátele USA na Blízkém východě. „Jedinou odpovědí na tyto útoky musí být zničující vojenská odveta na teroristické síly Íránu,“ uvedl republikánský senátor Tom Cotton. Další republikánský senátor Lindsay Graham vyzval k úderům „na významné cíle uvnitř Íránu“. Demokratický senátor Jack Reed místo toho věří, že Bidenova administrativa připraví přiměřenou odezvu na útoky.

Do polemiky se pustil i bývalý prezident Donald Trump, který stejně jako Biden usiluje o zvolení do prezidentské funkce v letošních volbách. „Tento útok by se nikdy nestal, kdybych byl prezidentem,“ uvedl Trump, který tvrdí, že by se za jeho vlády nestaly ani teroristický útok na Izrael ze strany palestinského hnutí Hamás či válka na Ukrajině. (ČTK)