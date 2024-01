V prvním kole prezidentských voleb ve Finsku zřejmě zvítězí expremiér Alexander Stubb

V prvním kole prezidentských voleb ve Finsku zřejmě zvítězí se ziskem přes 27 procent hlasů expremiér Alexander Stubb. Vyplývá to podle agentury AP z odhadů veřejnoprávní stanice YLE.

Druhé místo s velkou pravděpodobností obsadí bývalý ministr zahraničí Pekka Haavisto a třetí pozici odhady přisuzují současnému předsedovi parlamentu Jussimu Halla-ahovi z nacionalistické Strany Finů. Pokud volby skutečně dopadnou tímto způsobem a nikdo nezíská nadpoloviční většinu, ve druhém kole se v únoru utkají Stubb a Haavisto.

Předpovědi stanice YLE byly v předchozích volbách velice přesné, podotkla AP. Její odhady jsou založeny na matematickém modelu pracujícím se sečtenými předem odevzdanými hlasy a určitým množstvím hlasovacích lístků vhozených do uren dnešní den. Průzkumy u volebních místností, takzvané exit-polls, se ve Finsku obecně nedělají, podotkla agentura. Dnešní odhady podporují zatím zveřejněné průběžné výsledky hlasování.

Rozdíl mezi Stubbem a Haavistem je podle projekce YLE poměrně těsný, zatímco expremiérovi přisuzuje 27,3 procenta hlasů, bývalému šéfovi finské diplomacie 25,8 procenta odevzdaných hlasovacích lístků. Halla-aho by měl získat 18,6 procenta hlasů. Tento odhad do velké míry odpovídá nedávným předvolebním průzkumům, které do role favorita stavěly Stubba.

Finové dnes v prvním kole prezidentských voleb rozhodovali o nástupci současné hlavy státu Sauliho Niinistöa, který po dvou funkčních obdobích už kandidovat nemohl.

Hlavními tématy předvolební kampaně byly nová role Finska jako člena Severoatlantické aliance, kam země vstoupila po ruské invazi na Ukrajinu, a situace na finsko-ruské hranici, již Helsinky uzavřely kvůli rostoucímu počtu uprchlíků z třetích zemí. Podle Finska za problémy na hranicích stojí Moskva. Zahraniční a bezpečnostní politika patří mezi klíčové ústavní kompetence finského prezidenta, připomněly agentury. (ČTK)