Francie pozastaví financování úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA)

Vyjednavači se podle New York Times blíží k dohodě, která by vedla k dvouměsíčnímu přerušení války v Pásmu Gazy výměnou za propuštění více než 100 rukojmích, které stále zadržují palestinští teroristé. Dohoda, který by podle deníku výrazně změnila konflikt v oblasti, by mohla být finalizována v příštích dvou týdnech.