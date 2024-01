NYT: Vyjednavači se blíží k dohodě o příměří v Gaze a propuštění rukojmích

Vyjednavači se podle The New York Times blíží k dohodě, která by vedla k dvouměsíčnímu přerušení války v Pásmu Gazy výměnou za propuštění více než 100 rukojmích, které stále zadržují palestinští teroristé. Dohoda, který by podle deníku výrazně změnila konflikt v oblasti, by mohla být finalizována v příštích dvou týdnech.

Tým vyjednavačů vedených Američany vytvořil psaný návrh dohody na základě návrhů Izraele a palestinského teroristického hnutí Hamás z posledních deseti dnů. I když na některých důležitých bodech ještě není shoda, vyjednavači podle amerických činitelů, na něž se NYT odvolává, vyjadřují opatrný optimizmus, že finální dohoda je na dosah.

Prezident USA Joe Biden v pátek telefonicky hovořil s lídry Egypta a Kataru, tedy dvojice zemí, které se na vyjednáváních také podílejí. Šéfa americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Williama Burnse zase vyšle na jednání v Paříži se zástupci Izraele, Egypta a Kataru. Pokud se na něm podaří dosáhnout dostatečného pokroku, měl by na Blízký východ znovu vyrazit Bidenův blízkovýchodní poradce Brett McGurk, aby pomohl nalézt finální znění dohody.

Rukojmí Hamás a další radikální skupiny zadržují od teroristického útoku na Izrael ze 7. října. Při něm útočníci zabili podle izraelských prohlášení přes 1100 lidí a dalších zhruba 250 unesli. Ve své moci jich nadále mají přes 130, propuštění části rukojmích se podařilo dosáhnout při týdenním příměří v listopadu.

Izrael při masivní odvetě srovnal se zemí velké části Gazy, kde o život přišlo podle Hamásu přes 26 000 lidí. Většina z 2,3 milionu zdejších Palestinců musela opustit své domovy a přežívá ve velmi složitých podmínkách. (New York Times)