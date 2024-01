Německá levicová strana vyzvala na sjezdu k jednání s Ruskem a zrušení sankcí

Nová německá levicová strana Spojenectví Sahra Wagenknecht (BSW) vyzvala na svém prvním sjezdu v Berlíně k jednání s Ruskem a zrušení hospodářských sankcí uvalených po začátku války na Ukrajině.

Píše to agentura AFP. Strana, kterou agentury označují za populistickou, tak razí opačnou politiku než současná německá vláda, která patří k největším dodavatelům zbraní Ukrajině. V domácí politice by pak strana chtěla navýšit výdaje na zdravotnictví a důchody a naopak zredukovat ekologické programy.

„Tato válka musí skončit velmi rychle skrze jednání,“ řekla zakladatelka a hlavní tvář strany Sahra Wagenknecht. Podle ní je nutné zastavit závody ve zbrojení. „Dodáváme zbraně Ukrajině pro vítězství, kterému nevěří ani ukrajinští generálové,“ řekla politička, která novou stranu založila po odchodu z postkomunistické Levice. Podle nové strany by Německo mělo zrušit sankce uvalené na Rusko po začátku invaze na Ukrajině a vrátit se k nákupům ruského plynu a ropy.

Wagenknecht také ostře kritizovala německou vládu, kterou označila za nejhloupější v Evropě. Nové straně se například nelíbí ekologické plány kabinetu Olafa Scholze, například přechod k tepelným čerpadlům, které by zrušila. Straně se ani nelíbí zákaz prodeje nových aut se spalovacími motory, který by měl vstoupit v platnost v roce 2035, či obchodování s emisními povolenkami, píše agentura DPA. BSW naopak prosazuje rychlejší zvyšování důchodů a výdajů na zdravotnictví. Chce se zaměřit na tradiční levicová témata, na která podle ní ostatní strany zapomněly. „Nejsme Levice 2.0,“ uvedla Wagenknecht.

BSW podle analytiků míří na voliče, kteří zvažují volbu krajně pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD). Nová strana má silné zázemí na východě Německa, kde AfD dosahuje nadprůměrných výsledků. Obě strany mají v některých bodech podobné programy. Představitelé BSW však paralely s AfD odmítají s tím, že pravicová strana hájí zájmy bohatých lidí.

BSW ve velké míře tvoří lidé, kteří odešli z postkomunistické Levice, za kterou byla Wagenknecht poslankyní a europoslankyní. Prvním testem popularity strany budou volby do Evropského parlamentu na začátku června. (České noviny)