Snowboardistka Maděrová zajela v obřím slalomu v Simonhöhe životní druhé místo

Snowboardistka Zuzana Maděrová byla druhá v paralelním obřím slalomu v Simonhöhe a poprvé v kariéře se ve Světovém poháru dostala na stupně vítězů. Dvacetiletá česká reprezentantka prohrála ve finále s domácí Rakušankou Sabine Schöffmann.

Pro Maděrovou byla dosavadním maximem v elitním seriálu dvě čtvrtá místa z této sezony. Těsně pod medailovými příčkami skončila v prosincovém obřím slalomu v Cortině d’Ampezzo a minulý víkend ve slalomu v bulharském Pamporovu.

V Simonhöhe postoupila z kvalifikace z osmého místa. Ve vyřazovacích jízdách nejprve porazila Němku Melanii Hochreiter. Ve čtvrtfinále pak získala o tři setiny skalp druhé ženy průběžného pořadí SP Cubaki Mikiové z Japonska, i když na mezičasech více než čtyři desetiny sekundy ztrácela. „Ve čtvrtfinále jsem nabourala do startovní desky, a tak jsem už nahoře trochu ztrácela. Snažila jsem se to dojet a ten rozdíl se zmenšoval a zmenšoval. Chyběly už jen čtyři brány, tak jsem si řekla buď, anebo, a poslala jsem to tam prakticky rovně a vyplatilo se,“ uvedla ve vyjádření pro média.

V semifinále pak vyřadila Michelle Dekker z Nizozemska. „Od rána to bylo skvělé. Trať byla přesně taková, jakou mám ráda, úplně zmrzlá. Finálové jízdy byly super, cítila jsem se dnes moc dobře,“ napsala Maděrová ČTK.

Po výhrách nad oběma finalistkami čtvrtečního obřího slalomu v Rogle Maděrové nevyšlo až velké finále. V rozhodující jízdě za Schöffmann od počátku ztrácela a nakonec závod nedokončila. „Led je super, když uděláte vše správně, vždy vás podrží, zároveň se vám ale vymstí, když to správně neuděláte, a to se přesně stalo ve finále. Chtěla jsem tam narovnat jednu branku a led mě pustil,“ popsala chybu.

I tak se mohla radovat ze životního úspěchu. „Trochu mi dochází slova, neumím ten pocit dost dobře popsat. Jsem nadšená. Je to moje první pódium v kariéře, nemůžu tomu uvěřit. Strašně moc chci poděkovat všem, kdo mě podporují. Bez nich bych nikdy nebyla tam, kde jsem,“ uvedla závodnice Dukly Liberec.

Mezi muži sice po třech závodech skončila vítězná série Benjamina Karla, rakouskému snowboardistovi ale i druhé místo stačilo k tomu, aby si s předstihem zajistil malý křišťálový glóbus za paralelní obří slalom. Z výhry se dnes radoval Ital Daniele Bagozza.

Další dvě české reprezentantky v Rakousku nepostoupily z kvalifikace. Klára Šonková obsadila 24. místo, Adéla Keclíková skončila na 26. příčce. (České noviny)