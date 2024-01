Ukrajina ve spolupráci s Litvou plánuje zvýšit výrobu dronů pro ukrajinské vojáky

„Ukrajina a Litva určily společné kroky ke zvýšení výroby dronů pro ukrajinské ozbrojené síly,“ řekl dnes ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba během tiskové konference se svým litevským protějškem Gabrieliem Landsbergisem v Kyjevě.

„Litva má technologie a Ukrajina má příležitosti rozšířit výrobu, a to bylo klíčové téma (našeho setkání),“ zmínil Kuleba. „Je jasné, co, jak a kdy budeme dělat věci, aby ukrajinsko-litevská spolupráce ve výrobě dronů přinesla maximální výsledky v co nejkratším čase,“ dodal.

Litevský ministr zahraničí Landsbergis dorazil do Kyjeva 25. ledna. Litva je momentálně jedním z nejsilnějších spojenců Ukrajiny. (Kyiv Independent)