Medveděv a Sinner se zítra utkají o titul na Australian Open

Daniil Medveděv a Jannik Sinner se v neděli utkají o titul na tenisovém Australian Open. Utkání začne v Areně Roda Lavera v 9:30 SEČ.

Úvodní grandslam roku bude mít v mužské dvouhře nového šampiona, ačkoliv třetí nasazený Rus Medveděv se ve finále v Melbourne představí už potřetí v kariéře. Světová čtyřka Sinner z Itálie naproti tomu bude po semifinálovém „skalpu“ obhájce prvenství Novaka Djokoviče v duelu o trofej debutovat.

Dvaadvacetiletý Sinner je ve finále grandslamu úplně poprvé. V Austrálii vyřadil Nizozemce Botica Van De Zandschulpa a Jespera De Jonga, Argentince Sebastiána Báeze, Rusy Karena Chačanova s Andrejem Rubljovem a v semifinále zdolal Djokoviče.

Sinner přivodil světové jedničce v Melbourne první porážku po 33 zápasech. Zhatil mu šanci na zisk tamního jedenáctého titulu a celkově 25. grandslamového triumfu, kterým by se Srb osamostatnil v čele historické statistiky před Australankou Margaret Courtovou.

„Porazit Novaka zrovna tady v Melbourne pro mě hodně znamená, ale vím, že turnaj ještě neskončil. Finále je až v neděli,“ řekl Sinner. „Nezáleží na tom, jak je to velký turnaj. Věděl jsem, že to bylo jen semifinále a po něm titul nevyhrajete. Těším se na neděli a uvidíme, co nastane,“ řekl Sinner. Semifinálovým triumfem se postaral o to, že Australian Open zažije od roku 2005 první finále, ve kterém nenastoupí ani jeden z hráčů „velké trojky“ Djokovič, Roger Federer, Rafael Nadal.

Rodák z Innichenu Sinner zaznamenal posun od loňského Turnaje mistrů, kde Djokoviče porazil v základní skupině. Poté s ním sice prohrál ve finále, brzy na to jej ale znovu zdolal v Davis Cupu, kde nakonec pomohl Itálii k celkovému triumfu. „Myslím, že vloni a zejména na konci roku jsem začal věřit, že bych mohl dosáhnout dobrých výsledků i na grandslamech. Pořád to ale musíte předvést i na kurtu,“ doplnil Sinner.

Přestože je ve finále grandslamu poprvé, zůstává v klidu. „Pokud to nepřijde letos, bude to příští rok. A když to nebude příští rok, tak to nastane v ten další,“ konstatoval Sinner.

S o pět let starším Medveděvem má vzájemnou bilanci 3:6, poslední tři zápasy ale vyhrál. Naposledy Sinner zdolal světovou trojku v semifinále Turnaje mistrů, kde v Turíně zvítězil 6:3, 6:7, 6:1.

Zatímco Sinner ztratil na Australian Open jediný set, a to s Djokovičem v tie-breaku, Medveděv v Melbourne otočil dva duely ze stavu 0:2 na sety. Poprvé se mu to podařilo ve 2. kole proti Finovi Emilu Ruusuvuorimu a totéž zopakoval v semifinále s Němcem Alexanderem Zverevem. Na turnaji vyřadil také Francouze Terence Atmaneho, Kanaďana Felixe Augera-Alliasima, Portugalce Nuna Borgese a Poláka Huberta Hurkacze. Na kurtech strávil o šest hodin více než Sinner.

„Mentálně jsem stoprocentně silnější, než jsem byl před turnajem. Teď vím, že jsem schopen věcí, o kterých jsem si možná myslel, že nedokážu,“ řekl Medveděv. „Asi je lepší být ve finále po výhrách ve třech nebo čtyřech setech. Po fyzické stránce je to lepší cesta. Já jsem ale hrdý na to, co jsem dokázal. Těším se na finále a dám do toho znovu sto procent,“ doplnil Rus.

Vítěz US Open z roku 2021 Medveděv se pokusí vyhrát finále v Melbourne na třetí pokus. Před třemi lety prohrál rozhodující zápas s Djokovičem, předloni nestačil na Nadala.

Nový šampion si přijde na 3,15 milionu australských dolarů (zhruba 47 milionů korun). Poražený finalista získá 1,725 milionu.