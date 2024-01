Kapacity středních škol by se mohly příští školní rok navýšit o 17 000 míst

Kapacity středních škol by se v příštím školním roce mohly navýšit o 8790 nových míst ve stávajících školách a o dalších 8221 v nových školách. Vyplývá do z dat ministersva školství.

Nejvíce míst by mělo vzniknout v Praze. Celkem by v Česku mohlo přibýt 33 nových soukromých středních škol, tři zřizované krajem či obcí a jedna církevní střední škola. Vyplývá to z dat, které ČTK poskytlo ministerstvo školství. Loni na jaře úřad uvedl, že ve středních školách je zhruba 687 500 míst, z toho 200 000 neobsazených.

V některých regionech byl loni i kvůli silnému populačnímu ročníku enormní zájem o střední školy, podle mnohých odborníků na vzdělávání problémy s kapacitou míst evidovaly hlavně oblíbené obory, a to zejména v Praze a Středočeském kraji. Nabídka míst podle expertů neodpovídala zájmu žáků o studium. Poukazovali na to, že se žáci kvůli systému přijímacích zkoušek a silnému ročníku dětí snažili snížit možnost neúspěchu při zkouškách tím, že při přihlašování na školy více taktizovali. (ČTK)