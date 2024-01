Lidé v Austrálii protestovali proti kolonizaci

Tisíce lidí v Austrálii protestovaly proti oslavám výročí britské kolonizace. Současný svátek „Den Austrálie“ chtějí překřtít na den státního smutku „Den invaze“. Protestující připomněli, že britští kolonizátoři utlačovali původní obyvatelstvo.

Včera protestům předcházelo stržení sochy britského mořeplavce Jamese Cooka.

„Nikomu neříkám, aby měnil to, co dělá na Den Austrálie, ale možná by stačilo myslet na lidi z prvních národů. Nechovám zášť k nikomu, kdo si tento den užívá, ale abychom jako národ uzráli, je nutné o tomto dni přemýšlet jako o dni smutnu,“ řekla na protestu Brooke Prentis, aktivistka a potomkyně původních obyvatel Austrálie.

Shromáždění se konala několik měsíců poté, co byl v celostátním referendu drtivou většinou zamítnut návrh na zastoupení původních obyvatel v parlamentu. (Guardian)