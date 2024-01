Německo na sociální síti X odhalilo ruskou dezinformační kampaň

Německé ministerstvo zahraničí odhalilo dezinformační kampaň, kterou na sociální síti X vede Rusko s využitím tisíce falešných uživatelských účtů. Dnes o tom na svém webu napsal týdeník Spiegel s odvoláním na důvěrnou analýzu rezortu zahraničí.

Cílem ruské kampaně je posílit nelibost Němců vůči současné vládní koalici vedené kancléřem Olafem Scholzem a podkopat jejich podporu Ukrajiny, která se už skoro dva roky brání ruské invazi.

Analýzu vypracovali experti na žádost oddělení pro strategickou komunikaci německého ministerstva zahraničí. Od 20. prosince do 20. ledna s pomocí speciálního softwaru zkoumali sociální síť X. Přišli na více než 50 000 falešných uživatelských účtů, ze kterých odešlo přes milion příspěvků v němčině. Často obsahovaly obvinění, že německá vláda v zájmu podpory Ukrajiny zanedbává vlastní obyvatelstvo. „Jsem zklamaný, že vláda pro jiné země dělá více než pro vlastní občany,“ psalo se v jednom z příspěvků. „Je ostuda, že semaforová koalice problémy ve vlastní zemi nebere vážně,“ psal jiný.

Někdy tyto falešné účty generovaly až 200 000 příspěvků denně, což odpovídá přibližně dvěma tweetům za sekundu.

Obavy z ruského vlivu na volby

Odborníci ministerstva zahraničí současnou ofenzivu v informační válce považují za součást velké ruské kampaně, která vyšla najevo v roce 2022 pod názvem Dvojník. Už tehdy se Německo, stejně jako Itálie, Británie, Francie a Ukrajina, stalo terčem internetových útočníků. Společnost Meta, majitel sociální sítě Facebook, hovořila o „největší a nejusilovnější“ ruské operaci v online prostoru a mnoho účtů kvůli tomu zablokovala, připomíná Spiegel.

Poznatky expertů vyvolaly podle týdeníku na ministerstvu zahraničí pozdvižení kvůli tomu, že Německo letos na jaře čekají volby do Evropského parlamentu a tři spolkové země, které bývaly součástí Německé demokratické republiky, také volby do zemských parlamentů. Panují proto obavy, že Rusko by mohlo zasahovat do volebních kampaní.

Útočníci zneužívají jména známých médií

Aby kampaň působila věrohodně, zneužívají útočníci jména známých médií a imitují jejich webové stránky, aby je pak mohli umisťovat ve svých falešných příspěvcích. Proto má kampaň název Dvojník. Kromě příspěvků s obsahem, jehož cílem je společnost rozdělit, se na falešných účtech objevují odkazy na známá média, jako je Spiegel, Welt nebo Süddeutsche Zeitung. Uživatele zavedou na portály těchto médií, které na první pohled vypadají jako originály, ve skutečnosti jde ale o jejich napodobeniny řízené útočníky.

Z dezinformační kampaně dnes Rusko v oficiálním prohlášení obvinilo francouzské ministerstvo obrany, podle kterého Moskva proti Francii vede koordinované operace s cílem šířit nepravdivé informace týkající se například údajného působení francouzských žoldnéřů na Ukrajině. Podle francouzského rezortu obrany k tomu Rusko používá státní média, jako jsou společnost Sputnik News, televizní síť RT nebo agentura RIA Novosti. (ČTK)