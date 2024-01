Dostat se nyní jako divák na olympiádu do Paříže je nákladné a téměř nemožné

Koupit letenky či jízdenky z Prahy do Paříže na termín olympijských her zatím lze poměrně bez obtíží a jen za mírně vyšší ceny. Dostupnost hotelů klesá, ale je zatím stejná jako například na Velikonoce. Sehnat vstupenky na jednotlivá sportovní klání je ale prakticky nemožné a výdaje budou také vyšší než kdykoliv dřív.

Ke konci ledna srovnávací servery kiwi.com nebo Skyscanner nabízely jednosměrnou letenku do Paříže na olympiádu, která začíná 26. července, za zhruba 1500 až 2500 korun. Jedna cesta autobusem do tisíc kilometrů vzdáleného dějiště olympiády vyjde na 1200 až 1500 korun. Ceny se liší podle přepravce, ale například Student Agency ještě lístky na červenec nezačala vůbec prodávat. Vypravit se do Paříže vlakem vyžaduje přestupy a České dráhy lístky na cesty do Francie neprodávají.

Na zahajovací víkend her je možné pořídit nocleh pro dvě osoby například přes Airbnb za 2500 korun za noc, ale ceny hotelů jsou kolem 8000 korun a některé apartmány jsou i za desítky tisíc korun za noc, plyne z nabídky na serveru booking.com. Na serveru Airbnb, který nabízí i jednotlivá lůžka či pokoje u soukromníků, je stále přes tisíc volných lokalit.

Na hry se do Paříže chystají přijet nejen sportovci a diváci, ale také dobrovolníci. Někteří z nich, ale i studenti nebo turisté, hledají tipy na levné ubytování u českých krajanských skupin na sociálních sítích. Odpovědi Čechů žijících v Paříži a okolí jsou někdy vstřícné, jindy ale odsuzují naivitu a varují, že ceny podnájmů se šplhají k astronomickým výškám.

Nasávat atmosféru olympijské Paříže a ochutnávat francouzské sýry a víno bude jistě možné, ale koupit si lístek na sportovní klání je téměř nemožné. Představa o výběru konkrétního sportu či zápasu je pak zcela odtržená od reality systému losování vstupenek. Pořadatelé dali loni na podzim zájemcům o sledování her na kurtech a hřištích možnost přihlásit se do slosování. Pokud byli vybráni, mohli si lístek koupit. Pokud si to později rozmysleli, lístek se vrátil do prodeje na oficiálních stránkách. Tam se teď sice program zobrazuje, ale všechny nabízené mače jsou vyprodané. Došly dokonce i lístky na zahajovací ceremoniál na Seině, jejichž ceny začínaly na 2700 eur (téměř 67 000 korun).

Poslední možností, jak spatřit sportovní klání, se tak jeví koupě oficiálního balíčku, který vedle vstupenky zahrnuje i ubytování v pařížských hotelích. Nocleh a vstupenka na jeden zápas pro dvě osoby vyjde v nejlevnější variantě na 990 eur (24 500 korun) a s atraktivitou sportů roste i cena. (ČTK)