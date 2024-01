OSN nemůže ověřit okolnosti pádu ruského letounu, zaznělo na zasedání Rady bezpečnosti OSN

„Každý by měl udělat něco málo, co pomůže tomuto hrdinnému národu zvítězit. Jde o obranu všeho, na čem by nám mělo záležet,“ říká hudebník Michael Kocáb v rozhovoru s Deníkem N. S výpravou českých dobrovolníků dovezl stovky kilometrů až na východní Ukrajinu sanitku určenou pro zdravotníky na frontě.