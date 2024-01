Vrtulník Ingenuity ukončil svoji misi na Marsu

Miniaturní vrtulník Ingenuity, který se v roce 2021 jako první motorem poháněný stroj vznesl na cizí planetě, ukončil svou misi na Marsu, uvedla NASA.

Flight 72. That’s the final flight for our Ingenuity #MarsHelicopter.

Ingenuity and its team proved that powered, controlled flight on another world was possible. #ThanksIngenuity. You may rest, but your legacy will continue to soar: https://t.co/uEe2ZAw2ML pic.twitter.com/9YlmWFpl2z

— NASA (@NASA) January 25, 2024