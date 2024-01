Na palubě sestřeleného letadla měli být ruští VIP pasažéři, tvrdí Kyjev. Ale nenastoupili

Kreml ústy prezidentova mluvčího Peskova oznámil, že informoval ukrajinskou rozvědku o převozu zajatců na palubě vojenského letadla Il-76, které bylo včera sestřeleno nad Bělgorodskou oblastí. Kyjev to popírá a nepotvrdil zatím ani to, že by letoun sestřelil.

Peskov zároveň prohlásil, že Rusko bude souhlasit s mezinárodním vyšetřováním katastrofy, pokud na ni ale bude pohlíženo jako na „zločin ukrajinského režimu“.

Ve vojenském dopravním letadle Il-76 měly podle ukrajinských úřadů letět vysocí ruští úředníci. Na poslední chvíli jim ale FSB údajně zakázala nastoupit. Tvrdí to mluvčí Hlavní správy ukrajinské rozvědky ministerstva obrany Jusov.

Moskva oznámila, že již byly nalezeny všechny čtyři černé skříňky z Il-76. Budou nyní prozkoumány ruským ministerstvem obrany. Rusové trvají na tom, že si „Ukrajinci sestřelili své zajatce“.

V Kyjevě ale poukazují na řadu nesrovnalostí a tvrdí, že naopak původně měli v letadle letět významní představitelé Ruska.

Mluvčí rozvědky ukrajinského ministerstva obrany Andrej Jusov novinářům řekl, že tuto informaci získaly ukrajinské tajné služby až po pádu letadla. Podle jeho slov měli na palubě původně být VIP osoby z vojensko-politických kruhů Ruska. „Jejich jména jsou známa a budou zveřejněna,“ řekl Jusov. Tvrdí také, že ruská FSB nepustila na místo katastrofy ani záchranáře, ani civilní a vojenské vyšetřovatele.

Spekulace o tom, kdo vlastně letěl ve vojenském Il-76, jsou zatím to jediné, co se v ruských a ukrajinských médiích o pádu letounu objevuje. Většina zdrojů se už ale přiklání k tomu, že stroj byl sestřelen Ukrajinci s pomocí amerických systémů Patriot. Zda ale zahynulo 64 ukrajinských válečných zajatců, kteří měli být tentýž den vyměněni, tvrdí zatím pouze ruské ministerstvo obrany. Ukrajinci se k tomu nevyjadřují, ale ani prezident Ukrajiny Zelenskyj tuto verzi nevyloučil.

Zároveň je podle expertů podivné, že na záběrech z místa neštěstí zveřejněných ruskou stranou nejsou žádná lidská těla. Pouze trosky stroje. Přitom při havárii mělo zahynout přes 70 lidí. V márnici v Bělgorodu podle ukrajinských tajných služeb, které zatím shromažďují informace o případu, je v tuto chvíli pouze pět těl, která sem byla přivezena z místa nehody. Což odpovídá počtu členů posádky takového letadla.

Další detail, který zpochybňuje ruskou verzi, se týká zveřejněného seznamu údajných obětí – podle ukrajinského zmocněnce pro lidská práva Dmitrije Lubince jsou na něm jména už dříve vyměněných vojáků.

Kyjev tvrdí, že vojenský dopravní letoun převážel především rakety S-300, kterými Rusové často ostřelují ukrajinské obce. Připouští ale také, že včera se měla uskutečnit další – přesně padesátá od začátku velkého ruského útoku – výměna zajatců, ovšem nakonec z ní sešlo. Už dříve Rusové skutečně přiváželi zajatce do oblasti bojů letadly, ale v takovém případě žádali ukrajinskou stranu o tzv. režim ticha. Tentokrát takový požadavek nebyl na stole.

Dnes večer by se mělo o katastrofě letadla Il-76 na žádost Ruska jednat na zasedání Rady bezpečnosti OSN. (Rádio Svoboda, Interfax)