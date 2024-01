Záchrana byla jen teoretická, řekl znalec ke smrti Roma u Brněnské přehrady

Poranění bylo závažné, možnost záchrany života byla jen teoretická, řekl znalec u Krajského soudu v Brně v případu loňské smrti Roma u Brněnské přehrady. Obžalobě z vraždy čelí muž původem z Ukrajiny. Vinu popřel, sdělil, že šlo o sebeobranu.

Sedmatřicetiletému cizinci hrozí za zabití muže a zranění dalších dvou lidí až 18 let vězení.

Znalec z oboru soudního lékařství Jan Krajsa uvedl, že bezprostřední příčinou smrti muže byla bodně-řezná rána do břicha, která vedla k narušení velkých cév břicha a následnému vykrvácení do dutiny břišní. „Smrt nastala v přímé souvislosti s poraněním břicha,“ řekl znalec. Doplnil, že v okolí hlavní rány byla další drobná poranění, která ale příčinou smrti nebyla. Rána byla podle něj hluboká asi 12 centimetrů, probodla břicho, zasáhla tenké střevo a především dolní dutou žílu a kyčelní tepnu. „Poranění bylo závažné, možnost záchrany byla jen teoretická,“ uvedl znalec. Podle něj v tomto případě trvá minuty až desítky minut, než člověk vykrvácí, a je to fatální.

Obžalovaný už dříve popsal, že poškozený byl v poloze nad ním, když ho bodl. Podle znalce to takto bylo možné. „Ta krajina břicha je dostupná lokalita, dovedu si to představit,“ uvedl expert. Intenzita bodnutí podle něj musela být vysoká, nůž projel oblečením i tělem. Na těle poškozeného zároveň nenašel žádné obranné známky, poškozený například neměl pořezané ruce, kterými by se bránil útoku.

Odpoledne se ještě bude pokračovat výslechem znalců, zřejmě také dalším čtením výpovědí. Hlavní líčení bude i v pátek, podle předběžných informací by ale mělo pokračovat čtení listinných důkazů. Vyhlášení rozhodnutí není pravděpodobné.

Dopoledne dnes soud ve věci vyslýchal čtyři svědky, kteří popisovali, jak se podle nich odehrála událost z loňského června. Jejich výpovědi se v popisu děje místy odlišovaly, svědci se například neshodli v tom, zda obžalovaný v době útoku ležel na zemi.

Souzený muž poblíž tramvajové zastávky podle obžaloby nožem napadl a zranil tři lidi, kteří skončili v nemocnici. Jeden z nich později v nemocnici zemřel. Zabitým mužem byl mladý Rom. Záhy po mladíkově smrti se částí romské komunity začala šířit nenávist vůči Ukrajincům, událost z loňského 10. června také vyvolala v Brně nepokoje. (ČTK)