Ruský soud poslal Trepovou na 27 let do vězení za vraždu ruského blogera

Rusku Darju Trepovou poslal vojenský soud na 27 let do nápravné kolonie za vraždu proválečného blogera a ruského nacionalisty z ukrajinského Donbasu Vladlena Tatarského. Je to zatím nejpřísnější trest, který ruský soud udělil ženě.

Podle soudců Trepova provedla teroristický útok, při kterém zemřela jedna osoba. Dále falšovala dokumenty a byla členkou zločinecké skupiny.

Trepova na otázku soudce, zda chápe rozsudek, odpověděla pouze: „Ano, úplně.“

Tatarskij byl zabit 2. dubna 2023 v kavárně v Petrohradu. Bomba, která explodovala během jeho besedy s příznivci, byla ukrytá v sádrové bustě. Trepova trvá na tom, že o výbušném zařízení nevěděla a myslela si, že v sošce je zabudované odposlouchávací zařízení.

Při explozi zahynul jen Tatarskij, dalších 52 lidí bylo zraněno. (Komsomolskaja pravda)