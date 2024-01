Hudebník Kocáb předal ukrajinským medikům jednu ze sanitek, na které lidé vybrali peníze ve sbírce

Hudebník Michael Kocáb předal ukrajinským medikům v Izjumu jednu ze sanitek, na které se lidé složili ve slovenské sbírce. U vybombardovaného panelového domu zazpíval píseň Sebastián; symbolicky tím odstartovala také česká sbírka, která bude trvat 14 dní.

Foto: Tomáš Benedikovič, Denník N

„Rozhodně to podporuju. Každý by měl udělat něco málo, co pomůže tomuto hrdinnému národu zvítězit. Je to obrana všeho, na čem by nám mělo záležet,“ vysvětluje svoje zapojení do pomoci Ukrajině Kocáb, který do Izjumu přijel se slovenskými a českými fotografy a novináři, kteří za sbírkou stojí.

Fotograf Vladimír Šimíček ze slovenského Denníku N dostal nápad uspořádat sbírku alespoň na jednu sanitku pro kamarády v Bachmutu vloni. Po necelém roce spolu s dalšími kolegy odvezl na východ Ukrajiny už několik desítek sanitek a terénních aut.