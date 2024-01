Pět zraněných po srážce vlaku s nákladním autem je stále v nemocnicích

Policie propustila ze zadržení řidiče nákladního vozu, který se ve středu u Dolní Lutyně srazil s vlakem. Nebyl obviněn, není ani podezřelý. V péči lékařů po nehodě zůstává pět lidí, stav všech je stabilizovaný.

Během dneška či v pátek zdravotníci plánují propustit další pacienty. Při nehodě zemřel strojvedoucí, 20 cestujících záchranáři ošetřili. V nemocnicích skončilo 18 z nich.

V Městské nemocnici Ostrava byli hospitalizováni čtyři pacienti. „Muž s lehčím zraněním byl dnes propuštěn, žena z chirurgické jednotky intenzivní péče byla přeložena na standardní oddělení, další zůstává na jednotce intenzivní péče a šestnáctiletá slečna s pohmožděním hlavy a krku bude dnes po pozorování a po psychologické podpoře propuštěna domů,“ řekla mluvčí. Jeden pacient zůstává v havířovské a jeden v karvinské nemocnici.

Nehoda se stala okolo 05:40 v úseku mezi Bohumínem a Dětmarovicemi. Ve vlaku do Prahy bylo sedm desítek lidí. Strojvedoucí zemřel na místě. Zranění utrpělo 20 cestujících. Dva zraněné ošetřili záchranáři na místě zásahu, jejich stav nevyžadoval přepravu do nemocnice. Zbývajících 18 skončilo v nemocnicích v Karviné, Havířově, Bohumíně, sanitky se zraněnými směřovaly i do Městské a Fakultní nemocnice Ostrava.

Škoda byla předběžně vyčíslena na 37 milionů korun. Provoz na železničním koridoru mezi Bohumínem a Karvinou, kudy jezdí i vlaky na Slovensko, se má po tragické srážce obnovit po jedné koleji v sobotu večer. (ČTK)