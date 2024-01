Video dne: Válka policajtů, obraz mafiánského Slovenska, míří do kin

„Je to něco mezi akčním filmem a politickým thrillerem. Bez politiky by nebyl tento příběh a nedělo by se to, co se tam děje,“ říká režisér Rudolf Biermann o filmu Válce policajtů.

Film po lednové slovenské premiéře právě vstupuje do českých kin. Odehrává se v Košicích ve druhé polovině devadesátých let a mapuje propojenost policie, tajné služby a podsvětí ještě za mečiarismu.

V křehké symbióze zde vedle sebe žijí lokální mafiánské gangy kryté tajnými dohodami se Slovenskou zpravodajskou službou (SIS), podnikatelé a místní policie štědře odměňovaná za přivírání očí před zločiny.

„V přímém přenosu na Slovensku sledujeme, jak se k sobě chovají a jak se navzájem kriminalizují státní silové složky, které by měly spolupracovat. A divák by tedy měl přemýšlet nad tím, jakým způsobem a zda vůbec je ochoten se toho účastnit,“ řekl Biermann v rozhovoru.