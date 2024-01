Německo zváží zákaz vstupu rakouského pravicového extremisty Sellnera

Německé ministerstvo vnitra zvažuje zakázat vstup rakouskému pravicovému extremistovi Martinovi Sellnerovi. Ten se zúčastnil kontroverzního listopadového setkání krajní pravice, kde se měl údajně projednávat plán na masivní deportace imigrantů.

To také bylo příčinou několikadenních demonstrací po celém Německu, kterých se jen o víkendu zúčastnilo asi 1,4 milionů lidí. Protestující se také vymezovali vůči straně Alternativa pro Německo (AfD), jejíž členové byli rovněž tajného listopadového setkání součástí.

Sellner, který byl v mládí součástí rakouské neonacistické scény, by mohl dostat zákaz vstupu do Německa, pokud by byl shledán hrozbou pro demokratickou stabilitu v zemi. Experti ale varují, že by tento zákaz mohl naopak jeho popularitu na pravicové scéně posílit. Sellner už teď nemůže vkročit na britskou ani americkou půdu. (Guardian)

Více se o Sellnerovi, jeho životě a názorech dočtete v jeho profilu zde.