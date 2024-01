Při nehodě dodávky a kamionu na 208. km D1 zemřeli tři cizinci

Při nehodě dodávky a kamionu na 208. km D1 u Brna podle policie zemřeli tři cizinci. Jejich dodávka zezadu narazila do pomalu jedoucího kamionu v koloně.

Podle policejního mluvčího Bohumila Maláška jela dodávka v levém pruhu a plynule přejela do pravého, kde narazila zezadu do kamionu, který jel pomalu v koloně. Nehoda se stala před 19.00, dálnice je zatím kvůli odstraňování následků zavřená.

Záchranáři také odvezli z místa nehody jednoho zraněného do Brna do nemocnice, aby vyloučili těžší zranění, řekla mluvčí Michaela Bothová. Podle informací policie by mělo jít o řidiče kamionu.

Dopravní nehody se třemi a více oběťmi nejsou v Česku časté, i když letos se už jedna taková stala. Tři lidé zemřeli 12. ledna na silnici I/64 mezi Hazlovem a Aší na Chebsku po nárazu osobního auta do stromu. (ČTK)