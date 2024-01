Senát souhlasil s jmenováním advokáta Hulmáka novým ústavním soudcem

Advokát Milan Hulmák se bude moci stát novým ústavním soudcem. Senát s jeho jmenováním souhlasil tak, jak mu to doporučily jeho výbory. Hulmák u Ústavního soudu obsadí místo po Jiřím Zemánkovi. Tým ústavních soudců poté bude znovu kompletní.

Kandidát na ústavního soudce Milan Hulmák. Foto: Michal Kamaryt, ČTK/Profimedia

Hulmák v tajných volbách získal 51 ze 73 odevzdaných senátorských hlasů, oznámil předseda senátní volební komise Jan Tecl (ODS). Advokát senátorům řekl, že se vynasnaží důvěru nezklamat.

Před hlasováním Hulmák senátorům řekl, že je obyčejný člověk s dobrými i špatnými vlastnostmi. „Asi je zjevné, že nejsem stroj ani umělá inteligence,“ uvedl mimo jiné. Přispět chce Ústavnímu soudu svou odborností v právu spotřebitelském a nájemním a svými profesními zkušenostmi advokáta, rozhodce i spolutvůrce návrhů zákonů.

Devětačtyřicetiletý Hulmák je označován za jednoho z předních expertů na soukromé právo. Působí doposud na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, která ho prezidentu Petru Pavlovi navrhla.

Hulmák senátorům řekl, že by v případě jmenování ústavním soudcem ukončil své advokátské aktivity i činnost v Legislativní radě vlády a omezil přednáškovou činnost.

Jako ústavní soudce by se chtěl Hulmák podílet na vymezování mantinelů zejména v oblasti soukromého práva, kterému se věnuje. K roli Ústavního soudu uvedl, že by ústavní soudci měli rozhodovat jednotně a nepřijímat ve stejných kauzách odlišné verdikty. Jeho závěry by měly být jasné a srozumitelné i s hlediska důsledků, dodal. (ČTK)