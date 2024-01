Maďarský tanec kolem přijetí Švédska do NATO. Orbán pozval švédský protějšek k vyjednávání, ten odmítl

Maďarský premiér Viktor Orbán pozval předsedu švédské vlády Ulfa Kristerssona do Budapešti, aby spolu jednali o vstupu této severské země do NATO. Švédsko podalo přihlášku do NATO v květnu 2022 spolu s Finskem v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Většina zemí NATO už žádost Stockholmu schválila.