Sněmovna bude o korespondenční volbě hlasovat ve čtvrtek od 15.00

Aktualizováno: Úvodní kolo sněmovní debaty o zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí skončí patrně zítra odpoledne. Sněmovna stanovila na návrh vládního tábora pevný termín pro hlasování na čtvrtečních 15.00, čímž by se mělo završit první čtení novely.

Poslanci opozičního hnutí ANO opustili před rozhodnutím dolní komory na protest jednací sál. Zákonodárci SPD hlasovali proti.

Poslanci by měli zítra hlasovat nejprve o návrhu opozičního hnutí SPD na zamítnutí předlohy a o návrhu opozičního ANO na její vrácení předkladatelům k přepracování. Očekává se, že opozice vzhledem ke koaliční většině neuspěje. Následně by Sněmovna postoupila volební novelu k projednání do výborů.

Dolní parlamentní komora jednala k dnešním 19.00 o korespondenční volbě zhruba 52,5 hodiny čistého času od zahájení mimořádné schůze ve středu minulého týdne. K závěru prvního čtení by poslanci měli dospět šestý jednací den. (ČTK)