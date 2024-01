Vláda na 14 dní přerušila jednání o zákonu s pravidly pro lobbování

Kabinet přerušil projednávání zákona o lobbingu, který má stanovit transparentní pravidla pro lobbování a omezit hrozby korupce, střetu zájmů nebo klientelismu. Vláda se k projednávání vrátí za dva týdny, řekl premiér Petr Fiala (ODS).

Předpis má zavést registry pro evidenci lobbistů i lobbovaných. Lobbisté také budou mít povinnost svou činnost ohlásit ministerstvu spravedlnosti. Zákon by měl začít platit od druhé poloviny roku 2025. Fiala po zasedání vlády řekl, že kabinet projednávání přerušil, aby měl na diskusi víc času a mohli se zúčastnit všichni ministři, kteří o to měli zájem. „Budeme se tím zabývat za dva týdny,“ dodal. Na schůzi chyběli dnes někteří ministři, kteří se v Brně účastnili vyhlášení rozhodnutí Ústavního soudu o zrušení zkrácené valorizace penzí, další museli do Senátu.

Lobbování označuje návrh za legitimní součást demokratického procesu, pro kterou však aktuálně nejsou nastavena pravidla, což se odráží i na negativním vnímání lobbování. O zavedení zákonných pravidel se v Česku dlouhodobě diskutuje, v minulém volebním období Sněmovna vládní návrh schválit nestihla. Přijetí regulace lobbingu do poloviny roku 2025 je podmínkou pro vyplacení peněz z Národního plánu obnovy.

Návrh definuje podle ministerstva lobbování, lobbisty a lobbované tak, aby zahrnul co nejširší okruh osob, které na centrální úrovni ovlivňují nejen přípravu, projednávání nebo schvalování právních předpisů, ale například i opatření správních úřadů. Hlavním nástrojem regulace má být zavedení registru.

Piráti před zasedáním kabinetu uvedli, že zákon má některé nedostatky. Vadí jim, že nedopadá na prezidenta či asistenty poslanců a senátorů, ale také neobsahuje adekvátní sankce za porušení pravidel. Za lobbing by také nebyla považovaná činnost ve prospěch polostátních firem, například ČEZ, napsala strana v tiskové zprávě. (ČTK)