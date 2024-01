Vývoj bojů (699. den): U Bělgorodu se Rusům zřítilo letadlo Il-76, ale tragédie to může být pro Ukrajince

Vývoj bojů (699. den): U Bělgorodu se Rusům zřítilo letadlo Il-76, může to být ale tragédie pro Ukrajince. Ti tvrdí, že na palubě byly rakety do systému S-300, Rusové nadále mluví o ukrajinských zajatcích. Vysvětlujeme, co jednotlivé verze potvrzuje a co je vyvrací.