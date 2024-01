Fiala označil rozhodnutí Ústavního soudu jako „důležité a precedentní“

Premiér Petr Fiala přivítal dnešní nález Ústavního soudu, jako „důležitou a precedentní“ označil část o obstrukcích. „Soud upozornil na určité limity obstrukcí,“ řekl Fiala. „Říkám to i s jistým vědomím aktuálnosti, protože tady prožíváme obstrukce ve věci korespondenční volby,“ popsal premiér. Rozhodnutí soudu rozebíráme v analýze.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala v Poslanecké sněmovně. Foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Podle Fialy nejsou obstrukce nyní mimořádným nástrojem, staly se podle něj pravidlem.

„Myslím, že to není něco, co by prospívalo kvalitě demokracie a kvalitě parlamentní debaty v naší zemi. Z hlediska předsedy vlády, angažovaného občana i politologa opravdu toto rozhodnutí vítám. Myslím, že je důležité pro kvalitu naší demokracie,“ řekl premiér po jednání vlády.

Ústavní soud v dnešním nálezu zamítl stížnost opozice na vládní novelu důchodů z loňského roku. Podle soudu vláda postupovala ústavně konformně a to i v rámci jednání Poslanecké sněmovny.

Vládní většina loni prolomila opoziční obstrukce tím, že pevně zařadila termín hlasování o návrhu, i když tento instrument jednací řád nezná. Soud dnes tento krok posvětil, podle něj totiž nemůže opozice pouze obstruovat.

Sněmovní většina, jak se shodli soudci ve svém nálezu, musí mít totiž možnost přijímat rozhodnutí – musí se ale také dodržovat práva sněmovní menšiny.

„Obstrukcemi tedy sice může parlamentní menšina deklarovat svůj rozhodný nesouhlas s návrhem zákona, ovšem v okamžiku, kdy svými obstrukcemi zásadním způsobem naruší fungování Poslanecké sněmovny, je parlamentní většina oprávněna učinit adekvátní opatření k zajištění jejího fungování,“ popsal soud v nálezu.