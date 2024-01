CVVM: Většina lidí se domnívá, že politiky zajímají jejich hlasy, nikoliv názory

Výrazná většina Čechů se domnívá, že politiky zajímají jen jejich hlasy, nikoliv ale názory. Myslí si to 85 procent lidí. Téměř tři pětiny české společnosti podle svého mínění dobře rozumí důležitým problémům země a více než polovina se považuje za dostatečně způsobilou k účasti na politickém dění.

O politiku se ale obecně zajímá méně než polovina veřejnosti. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Volby považuje 56 procent dotázaných za účinný způsob, jak mohou lidé ovlivnit činnost politiků. Pouze necelá pětina Čechů ale souhlasí s tvrzením že „Lidé jako já mají možnost ovlivnit to, co dělají zvolení politici“. Méně skeptičtí jsou v postojích k jednotlivým otázkám lidé, kteří se obecně zajímají o politiku. „Jedinou výjimkou je přesvědčení, že politickým stranám jde více o hlasy voličů než o jejich názory, kdy se s tímto postojem dotázaní ztotožňují bez ohledu na to, jak moc se o politiku zajímají,“ uvedlo CVVM.

Více přesvědčeni o své způsobilosti k účasti na politickém dění či o své informovanosti a porozumění politickým problémům jsou muži. Ženy naopak častěji souhlasí s tím, že politika je někdy tak složitá, že je nemožné ji zcela porozumět. S tímto výrokem také častěji souzní mladí lidé ve věku 15 až 19 let.

Od posledního stejného průzkumu v únoru 2020 nejvíce vzrostl podíl těch, kteří se považují za dostatečně způsobilé k účasti na politickém dění. Zvýšil se o 16 procentních bodů na 53 procent. O deset procentních bodů na 57 procent vzrostl podíl těch, kteří si myslí, že dobře rozumí důležitým problémům země. „U obou položek se jedná o vůbec nejvyšší míru souhlasu od počátku měření, tedy od roku 2004,“ podotkli statistici.

O politiku se obecně zajímá 46 procent české veřejnosti. U mužů je to 58 procent, u žen 35 procent. Více se o politiku zajímají také lidé starší 40 let. Nejméně naopak projevují zájem mladí lidé od 15 do 19 let.

CVVM také upozornilo na rozdíl v zájmu o politiku podle rozdělení na pravolevé škále politické orientace. Z těch, kteří se hlásí k politickému středu, se zajímá o politiku 36 procent dotázaných. Naopak u levicově zaměřených lidí je to 61 procent a u pravicově zaměřených 60 procent. (ČTK, CVVM)