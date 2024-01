Bývalí disidenti budou zřejmě od jara dostávat minimálně průměrné důchody

Čeští disidenti z éry komunismu budou zřejmě od jara dostávat důchody minimálně v průměrné výši, na kterou by jinak nedosáhli například kvůli věznění. Senát to dnes podle očekávání schválil.

Změna se týká lidí s osvědčením účastníka odboje a odporu proti komunismu. Česká správa sociálního zabezpečení jim má nižší než průměrnou penzi dorovnat automaticky. Novelu nyní dostane k podpisu prezident Petr Pavel.

Důchod by se mohl zvednout na průměrnou částku několika stovkám lidí. Odpůrci a odpůrkyně minulých dvou totalitních režimů, komunistického a fašistického, by měli pobírat podle podkladů 20 635 korun měsíčně. Náklady na penze by se zvýšily nejvýše o 30 milionů korun ročně, řekl senátorům ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Opatření se má týkat i těch, kteří dostávají část penze z ciziny. (ČTK)