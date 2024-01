V Bělgorodské oblasti se zřítil ruský letoun. Na palubě bylo 65 ukrajinských zajatců, tvrdí Rusko

Ruské ministerstvo obrany potvrdilo havárii vojenského letounu Il-76 v Bělgorodské oblasti. Na palubě podle něj bylo 65 ukrajinských válečných zajatců. Moment pádu se podařilo natočit. Příčina pádu zatím není jasná.

A Russian IL-76 strategic airlifter crashed in Belgorod, according to Russian media.

Footage uploaded to Telegram shows the aircraft flying at low altitude before hitting the ground and exploding in a huge fireball. pic.twitter.com/WW5wNsCrFx

