Vězně odsouzeného za vraždu plánuje americký stát Alabama popravit ve čtvrtek metodou označovanou jako dusíková hypoxie (nedostatek kyslíku), která k tomuto účelu ještě nikdy nebyla použita. Spočívá v podání čistého dusíku skrze masku.

Úřady se pro tuto cestu rozhodly poté, co odsouzený Kenneth Smith v roce 2022 přežil smrtící injekci. Alabama tvrdí, že dusíková hypoxie způsobí rychlé bezvědomí, kritici však tento dosud nevyzkoušený způsob popravy přirovnávají k pokusům na lidech.

Dusík, plyn bez barvy a zápachu, tvoří 78 procent vzduchu, který člověk vdechuje, a je neškodný, pokud je vdechován s odpovídajícím množstvím kyslíku. Změna složení na 100procentní dusík způsobí, že Smith ztratí vědomí a následně zemře na nedostatek kyslíku.

Žádný stát zatím nepoužil tuto metodu k vykonání trestu smrti. V Evropě ale byla použita při asistovaných sebevraždách, podotkl list The New York Times (NYT).

Alabama se stala třetím státem – spolu s Oklahomou a Mississippi –, který povolil použití dusíku k popravě vězňů. Některé státy hledají nové způsoby poprav, protože léky používané ve smrtících injekcích, nejběžnějším způsobu popravy ve Spojených státech, je stále obtížnější sehnat.

Rok 2022, kdy měl být Smith popraven, byl navíc ve Spojených státech rokem „zpackaných poprav“, uvedla studie Centra pro informování o trestu smrti (DPIC). Sedm z 21 pokusů bylo „viditelně problematických“, včetně dvou, ze kterých nakonec sešlo. Jednou z nich byla i poprava nyní osmapadesátiletého Smithe.

Odpůrci tvrdí, že Alabama ze Smithe dělá pokusný objekt pro nevyzkoušený a potenciálně strašlivý experiment. Úřady uvádějí, že smrt dusíkovou hypoxií je bezbolestná, protože člověk rychle ztratí vědomí. Upozorňují, že Smithovi právníci sami označili dusíkovou hypoxii za vhodnější než problematické podávání smrtících injekcí.

Minulý týden federální soudce v Alabamě zamítl žádost Smithových právníků o zastavení popravy. Smith se odvolal a případ bude pravděpodobně předložen Nejvyššímu soudu USA, který se v posledních letech k zastavení poprav na poslední chvíli staví zdrženlivě.

Smith, který je nyní v cele smrti, řekl, že ho pronásledují myšlenky na tento nevyzkoušený postup. Obává se, že by se procedura mohla zvrtnout, uvedl v e-mailu zasleném NYT. „Je mi pořád špatně. Pravidelně mě přepadají záchvaty paniky. To je jen malá část toho, s čím se denně potýkám. V podstatě mučení,“ sdělil také Smith serveru BBC News.

Smith bude při popravě položen na nosítka, na obličej mu bude nasazena maska a poté bude mít dvě minuty na to, aby řekl svá poslední slova. Poté ředitel věznice nebo jeho asistent zahájí pumpování plynu do masky po dobu nejméně 15 minut.

Je jen málo lidí, kteří mají důvěrné znalosti o tom, jak může vypadat smrt dusíkovou hypoxií. Jedním z nich je Philip Nitschke, průkopník asistované sebevraždy, který nedávno vynalezl kapsli naplněnou dusíkem jako způsob, jak mohou lidé ukončit svůj život.

Nitschke odhaduje, že byl svědkem nejméně 50 úmrtí v důsledku dusíkové hypoxie. V prosinci byl předvolán ke svědectví Smithovými právníky během jejich snahy o zablokování popravy a se Smithem se setkal. Poté, co navštívil popravčí komoru v Alabamě a prohlédl si masku, kterou stát použije při popravě Smithe, uvedl, že si dokáže představit různé scénáře, od rychlé a bezbolestné smrti až po smrt spojenou se značným utrpením, pokud se něco pokazí.

V místnosti má být během popravy přítomen Smithův duchovní rádce, reverend Jeff Hood, který se obává toho, co by Smith mohl prožít, a nadnesl možnost, že by se mohl pokusu o popravu fyzicky bránit. „Tohle nebude poklidný pokus,“ řekl Hood. „Myslím, že je důležité, aby si lidé uvědomili, že když někoho takto připoutáte, nemůžete očekávat, že někdo, kdo se dusí – dusí k smrti – nebude klást odpor,“ dodal.

Smith byl jedním ze dvou mužů, kteří byli v roce 1989 odsouzeni za vraždu manželky kazatele Elizabeth Sennettové, která byla ubodána a ubitá k smrti při nájemné vraždě za 1000 dolarů (zhruba 23 000 Kč).

Alabama má jeden z nejvyšších počtů poprav na obyvatele v USA; v současné době zde na popravu čeká 165 lidí. Od roku 2018 registruje tři nepodařené pokusy o popravu smrtící injekcí, které odsouzenci přežili.

Průzkumy veřejného mínění trvale ukazují, že trest smrti podporuje mírná většina Američanů, přičemž rozdíly mezi nimi jsou výrazné podle politického přesvědčení. Podle jednoho z loňských průzkumů agentury Gallup podporuje trest smrti pro osoby odsouzené za vraždu většina republikánů (81 procent) a jen 32 procent demokratů. Přesto se počet poprav od roku 1999, kdy bylo vykonáno 98 poprav, výrazně snížil. (ČTK)