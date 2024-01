Lloyd Austin se poprvé po operaci prostaty objevil na veřejnosti

Americký ministr obrany Lloyd Austin se poprvé od své tajné hospitalizace objevil na veřejnosti, a to virtuálně z domova. Během úterního jednání o vojenských potřebách Ukrajiny vynechal připravené poznámky o svém zdravotním stavu.

Sedmdesátiletý Austin byl 22. prosince hospitalizovaný kvůli léčbě rakoviny prostaty. Do nemocnice se vrátil 1. ledna kvůli infekci močových cest. O jeho hospitalizaci se spolupracovníci dozvěděli až o čtyři dny později, a to včetně prezidenta Bidena, a Pentagon až do 9. ledna neupřesnil, proč se vůbec léčil. (Reuters)