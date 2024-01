Sněmovní debata o korespondenční volbě už trvá 42 hodin

Sněmovní debata o koaličním návrhu na zavedení korespondenční volby pro české občany žijící v cizině pokračuje i ve večerních hodinách a před půlnocí už trvala zhruba 42 hodin.

Opozice, která s návrhem nesouhlasí, během večera vznášela návrhy na přerušení projednávání tohoto bodu na různá data. Koaliční většina ale tyto návrhy zamítá. Z opozičních řad stále zaznívají argumenty, že návrh je v rozporu s ústavními principy, i obavy z možné manipulace voleb. Podle informací ČTK bude rozprava pokračovat i po půlnoci, ale skončit by měla ve čtvrtek hodinu po půlnoci. Do rozpravy se hlásí šest desítek poslanců.

Opozice se několikrát snažila projednávání návrhu přerušit. Koaliční poslanci přispěchali s protinávrhy, aby mezitím stihl dorazit do sálu dostatek poslanců. Koaliční většina pak opoziční návrhy na přerušení odmítla. Například Jan Hrnčíř chtěl přerušit projednávání do 7. března 2025, kdy bude 175. výročí narození prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Marek Novák (ANO) navrhl přerušení do 30. května 2025. Vysvětlil to tím, že ten den jeho mladší syn bude mít 20. narozeniny.

Opozice se domáhala přesnějších vyčíslení dopadů zavedení korespondenční volby, tedy například kolika občanů se bude týkat a kolik bude stát. Někteří poslanci se pozastavovali nad jinou koaliční předlohou, která by rozšířila zejména okruh potomků emigrantů, kteří by mohli získat české občanství zjednodušeně prohlášením. „Najednou nám tady tato novela, opět poslanecká, spadla z nebe. Proč?“ tázala se předsedkyně poslanců ANO Alena Schillerová. Podle Martiny Ochodnické (TOP 09) vychází předloha z upozornění ministerstva zahraničí, že v minulosti nastala v této záležitosti diskriminace.

Jaroslav Foldyna (SPD) se ptal, zda by české občanství dostali i potomci sudetských Němců. To ale odmítl za koalici Karel Haas (ODS).

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl, že návrh žádné počty voličů nerozšiřuje. Řekl, že jde zhruba o půl milionu lidí, kteří mají české občanství a právo vykonat své volební právo v zahraničí. V korespondenčních volbách z nich bude hlasovat určitě víc než 15 000, které dosud volí na ambasádách, míní.

Josef Kott (ANO) vyjádřil názor, že korespondenční volba by oslabila voliče žijící v tuzemsku, a naopak posílila ty zahraniční. Poukazoval třeba na to, že i volič žijící v ČR nemůže volit v obecních nebo krajských volbách tam, kde nebydlí. Další výtky jeho kolegů směřovaly k tomu, že jde o návrh koaličních poslanců, a nikoli vlády. „Zákony tohoto typu má prostě předkládat vláda,“ pronesl jeho stranický kolega Marek Novák.

Marie Pošarová (SPD) spatřuje účelovost projednávaného návrhu hlavně v tom, že účinnost stanoví od roku 2025, kdy se mají uskutečnit sněmovní volby. Část voličů bude vystavena tlaku a jejich rozhodnutí nebude svobodné, varoval její stranický kolega Hrnčíř.

Koalice potřebnost korespondenční volby zdůvodňuje tím, že by hlasování poštou usnadnilo zahraničním Čechům uplatnění volebního práva. Ministr Rakušan se jako zástupce předkladatelů snažil argumenty opozice vyvrátit, stejně jako další koaliční poslanci. Uvedl mimo jiné, že občané v zahraničí dostanou pouze možnost k realizaci stejného a totožného volebního práva. (ČTK)