Libeňský most v části přes Vltavu nemá zásadní problémy, zůstane otevřen

Libeňský most ve své části přes Vltavu nevykazuje zásadní problémy a není potřeba jej nyní uzavírat. Prokázal to výzkum a měření, které iniciovala Technická správa komunikací (TSK).

Nyní uzavřený inundační most na libeňském břehu bude kvůli závadám nadále uzavřen. O řešení, co s inundačním mostem do kompletní opravy soumostí, zatím odborníci nerozhodli. Na dnešním jednání magistrátního výboru pro dopravu to řekli primátorův náměstek Zdeněk Hřib (Piráti) a náměstek ředitele TSK Josef Richter.

TSK uzavřela inundační most předminulý týden ve čtvrtek a poté nechala prozkoumat část přes Vltavu. Důvodem zavření je porucha kloubů v části nad Rohanským ostrovem, na takzvaném inundačním mostě, kde je zřejmě poškodil mráz. Klouby zajišťují přenos sil z mostní konstrukce do podpěr, pilířů.

Libeňský most je soumostí tvořené šesti mosty a byl postaven podle návrhu architekta Pavla Janáka v roce 1928. Most nebyl nikdy opravován a je ve velmi špatném stavu.

„Most přes Vltavu nevykazuje žádné zásadní věci a nehrozí nebezpečí a není třeba jej uzavřít,“ řekl Richter. V případě inundačního mostu počítá TSK s jeho zbouráním při celkové opravě soumostí. Zda jej TSK do té doby opět otevře, zatím nebylo rozhodnuto.

Budoucnost inundačního mostu řeší rada monitoringu složená z projektantů, odborníků z Kloknerova ústavu Českého vysokého učení technického v Praze a Vysokého učení technického v Brně, zástupců TSK a zhotovitele. Odborníci posuzovali čtyři varianty, jak inundační most podepřít. „Všechny varianty se ukazují jako nevhodné. Budu prosazovat, aby se inundační most začal co nejdříve řešit finálním řešením,“ řekl Hřib. Podle Hřiba s Richterem by byly zmíněné varianty velmi drahé a časově náročné.

První uvažovanou možností bylo podepření celého oblouku. Změny teplot ale způsobují, že se most hýbe. Zařízení pod mostem by tak podle Richtera muselo být velmi složité a drahé. Druhou variantou byla instalace skruže pod most, kterou by ale bylo rovněž nutné přizvedávat a snižovat. Třetí možností bylo vyplnit prostor pod obloukem speciálním betonem. Poslední pak vybudovat nad ním provizorní most.

Na závadu na inundačním mostě přišli silničáři při geodetických měřeních obloukové konstrukce a monitoringu kloubů ve vrcholu oblouku mostu. Odborníci zjistili, že nosné kovové desky zajišťující funkčnost celého systému jsou mimo svoji správnou polohu a zároveň se drtí beton nosných prvků. Problém je zejména v kloubu ve vrcholu oblouku. Most TSK proto zavřela.

Přes most v celé jeho délce nejezdí tramvaje a na inundační most, který slouží jako preventivní ochrana cesty před povodní, nesmějí ani chodci, cyklisté a automobily. Most přes Vltavu uzavřen není. Uzavřený úsek mohou chodci a cyklisté obejít po lávce ke komplexu Dock a Štorchovou ulicí po rampě na most.

Vedení Prahy za primátorky Adriany Krnáčová (ANO) v letech 2014 až 2018 počítalo se zbouráním Libeňského mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, jeho nástupci ale rozhodli o opravě. Konsorcium firem, které most opraví, vede společnost Metrostav TBR a tvoří jej ještě mateřský Metrostav a projekční firmy SATRA a SHP. Práce by podle dřívějšího vyjádření ředitele TSK Jozefa Sinčáka mohly začít na jaře 2025. (ČTK)