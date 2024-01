Evropští lídři vyzvali Bosnu k reformám nutným pro přístupová jednání

Evropští lídři v čele s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyen při dnešní návštěvě Sarajeva vyzvali bosenské představitele k realizaci reforem nutných k tomu, aby Evropská unie mohla v březnu zahájit s balkánskou zemí přístupová jednání.

Informovala o tom agentura Reuters.

„Je třeba udělat ještě hodně práce, potřebujeme vidět pokrok, zejména (…) přijaté zákony týkající se základů přistoupení k EU, tedy demokracie a právního státu,“ řekla von der Leyen na tiskové konferenci v Sarajevu, které navštívila spolu s premiéry Chorvatska a Nizozemska Andrejem Plenkovičem a Markem Ruttem.

Poté, co bosenský parlament loni v září přijal několik zákonů požadovaných Evropskou komisí, EU v prosinci rozhodla, že s Bosnou zahájí přístupové rozhovory. Tento krok nicméně podmínila provedením dalších reforem, které chce vyhodnotit v březnu.

Bosna musí splnit 14 priorit, které stanovila Evropská komise již v roce 2019. Týkají se především demokracie a funkčního státu, právního státu, základních práv a reformy veřejné správy.

„Vstup do EU je a vždy bude procesem založeným na zásluhách,“ uvedl Rutte. „Než Bosna a Hercegovina dosáhne potřebného souladu (s unijními pravidly), je třeba vykonat ještě mnoho práce,“ dodal.

Nizozemsko a Německo byly dvě země EU, které se nejvíce stavěly proti tomu, aby EU zahájila přístupové rozhovory s Bosnou dříve, než splní požadovaná kritéria, připomněl Reuters.

Plenković uvedl, že dnešní návštěva má povzbudit bosenský parlament, aby do březnového termínu přijal zbývající klíčové zákony – o boji proti praní špinavých peněz, o střetu zájmů a o soudech.

Von der Leyenová prohlásila, že Bosně, stejně jako dalším zemím západního Balkánu, byla v rámci plánu růstu EU pro tento region nabídnuta možnost integrace do jednotného evropského trhu, kterou by si Bosna zajistila až jednu miliardu eur (24,9 miliardy korun) od EU a zvýšila by tak svůj hospodářský výkon o deset procent. Přístup k těmto prostředkům je vázán na provedení hospodářských reforem.

Bosnu sužují mezietnické spory i téměř tři desítky let po válce z let 1992 až 1995, v níž zemřelo více než 100 000 lidí. Centrální vláda je slabá a neakceschopná mimo jiné v důsledku odlišných představ zástupců tří hlavních národů v Bosně o dalším směřování země. Představitelé bosenských Srbů otevřeně prosazují odtržení od Bosny a vysoký představitel pro tuto bývalou jugoslávskou republiku Christian Schmidt opakovaně varoval mezinárodní společenství, že Bosně hrozí rozpad. Ten by se zřejmě neobešel bez nového krveprolití.

Cílem unijního plánu růstu pro západní Balkán je v době války na Ukrajině dosáhnout větší stability tohoto regionu, který poznamenal rozpad Jugoslávie a s ním související válečné konflikty v 90. letech. Výměnou za reformy chce unie na západním Balkáně investovat až šest miliard eur (149 miliard korun). (ČTK)