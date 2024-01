Opozice se opět pokusila oddálit schvalování korespondenční volby

Opozice se dnes znovu neúspěšně pokusila oddálit schvalování koaliční novely, která má umožnit korespondenční formu hlasování ve volbách pro Čechy v zahraničí. Helena Válková (ANO) navrhovala odklad do letošního 29. února.

Jan Hrnčíř (SPD) neprosadil odložení až na 28. říjen příštího roku, tedy na dobu po příštích sněmovních volbách, v nichž by se možnost hlasování poštou mohla poprvé uplatnit.

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek k Hrnčířovu návrhu poznamenal, že Sněmovna by se nemohla sejít v den, který si opoziční poslanec vybral, neboť je to státní svátek.

O odklad se pokusila opozice i v minulých dnech s ohledem na to, že její vystoupení nesleduje v jednacím sále mnoho vládních poslanců. Sázela na to, že se koaliční tábor nestihne shromáždit včas a v dostatečném počtu. Zástupci vládních stran ale vytvořili svým kolegům dostatečný čas na návrat z jejich kanceláří přednášením protinávrhů na několikaminutová přerušení.

Jednání zabralo k 20:30 zhruba 39 hodin čistého času

Válková kratší termín zdůvodnila možností vytvoření pracovní skupiny, v níž by poslanci mohli připravit úpravy normy. ANO i SPD nicméně možnost hlasování poštou podle dosavadních prohlášení zcela odmítaly. „Všechny argumenty míří jedním směrem. Svoboda, tajnost a samozřejmě osobní volba jsou tímto návrhem ohroženy,“ shrnula Válková hlavní výtky, které opoziční zástupci opakovali během dosavadních čtyř jednacích dnů.

Zuzana Ožanová (ANO) se zajímala o to, jak bude stát zjišťovat a stíhat v cizině případné volební manipulace. Podle Válkové je trestný čin maření přípravy a průběhu voleb neprokazatelný za hranicemi. „A takového člověka navíc budeme těžko stavět před český trestní soud,“ uvedla.

Jednání zabralo k dnešním 20:30 celkem zhruba 39 hodin čistého času. Počet přihlášek do řádné debaty dosáhl dnes odpoledne 77, do večera se snížil na sedm desítek. Poslanci bez přednostního práva mohou promluvit nejvýše dvakrát po deseti minutách. K debatám proto často využívají takzvané faktické poznámky ohraničené dvěma minutami. Slouží i k opakování opozičního argumentu, že vládní strany si chtějí hlasováním poštou „přihrát“ voliče navíc, k čemuž má údajně posloužit i další sporný návrh zákona, podle něhož by si potomci českých emigrantů mohli zvolit české občanství čestným prohlášením. Opoziční hnutí ANO a SPD zaznamenávají v cizině jen malou podporu a podle koalice by opozice měla spíše působit na krajany, aby svou podporu u nich zvýšila.

Koalice dopoledne původně prosadila návrh, podle kterého se měly faktické poznámky zahrnovat do omezeného počtu vystoupení. Po silných opozičních protestech nechal vládní tábor toto usnesení zrušit na rozdíl od možnosti celonočního jednání. Podle informací ČTK by ale aktuální jednací den mohl skončit podobně jako první den hodinu po půlnoci. (ČTK)