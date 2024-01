Bostonský soud otevřel cestu žalobě Mexika proti Coltu a dalším zbrojovkám

Odvolací soud v Bostonu otevřel cestu žalobě Mexika proti výrobcům palných zbraní v USA. Server stanice CNN dnes napsal, že mezi žalovanými společnostmi je i firma Colt’s Manufacturing Company, která patří do české skupiny Colt CZ.

Její vyjádření se ČTK snaží získat. Mexiko po zbrojovkách žádá odškodnění ve výši deseti miliard dolarů za to, že svým počínáním napomáhají pašování svých výrobků do Mexika, kde pak pistole a další zbraně používají zločinecké skupiny.

Žalobu předloženou zástupci mexické vlády v roce 2022 odmítl prvoinstanční soud v Bostonu. Poukázal přitom na zákon známý pod zkratkou PLCAA, který chrání výrobce zbraní před žalobami tohoto druhu. Jiný názor však v pondělí vyjádřil odvolací soud. Podle něj na nárok vznesený Mexikem se pravděpodobně nevztahují ustanovení zákona PLCAA. Soudce William Kayatta podle agentury Reuters upozornil, že ochrana firem před žalobami se týká legálního obchodu se zbraněmi. Mexická žaloba se místo toho týká nelegálního pašování zbraní. Žalobu má tak podle agentury AP znovu projednat soud nižší instance.

Rozhodnutí přivítala mexická ministryně zahraničí Alicia Bárcenová i advokát, který zastupuje Mexiko před americkými soudy, Steve Shadowen. „Mělo by být nyní jasné, že ti, kteří přispívají k násilí za použití palných zbraní, musí čelit právním důsledkům nezávisle na hranicích,“ uvedl Shadowen.

Žalované firmy požadavky Mexika odmítají, jednotlivá rozhodnutí soudů však většinou nekomentují. Zástupce žalované společnosti Glock stanici CNN řekl, že se firma bude hájit s vervou před soudy.

Mexiko podalo svou žalobu na přední výrobce palných zbraní v USA, mezi kterými jsou známé značky Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Colt či Glock, v roce 2021. Mexiko tvrdí, že zbrojovky svým počínáním umožňují pašování zbraní do Mexika, kam každoročně z USA nelegálně putuje ze zahraničí na půl milionu pistolí a dalších palných zbraní. Ty pak ve své činnosti využívají drogové kartely a další zločinecké skupiny. Podle úřadů se drtivá většina zbraní do Mexika, které již mnoho let čelí silné vlně násilí, dostává právě ze Spojených států. (ČTK)