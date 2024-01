Lidé před ministerstvem požadovali spravedlnost pro oběti sexuálního násilí

Stovky lidí se dnes v Praze zúčastnily demonstrace před ministerstvem spravedlnosti, na které účastníci požadovali spravedlnost pro oběti sexuálního násilí. Protest zorganizovaly neziskové organizace Konsent a Amnesty International.

Demonstrace vznikla v souvislosti s případem muže, který byl usvědčen z opakovaného znásilnění nevlastní dcery, ale odvolací soud mu nedávno tříletý trest zmírnil na podmíněný. Rozsudek podle protestujících reprezentuje chybný systém, který je nutné změnit. Na akci vystoupil náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav, podle kterého se úřad snaží systém zlepšit například navrhovanou redefinicí znásilnění.

Okresní soud podle serveru Novinky.cz nevlastnímu otci dívky za znásilnění a dětskou pornografii původně vyměřil tříleté vězení. Odvolací senát ale vyhověl mužovu odvolání a trest snížil na podmíněný, což následně vzbudilo širokou kritiku. Z vlastní iniciativy se podle svého vyjádření z minulého týdne začalo případem zabývat Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ).

V 18:00 se na chodníku a silnici před ministerstvem podle odhadu zpravodaje ČTK shromáždily vyšší stovky lidí, část účastníků si přinesla transparenty s nápisy jako „Souhlas je základ“ „Ne je ne“ nebo „Lidská práva ženská práva“. Po proslovech lidé svítili do oken ministerstva mobily či čelovkami a skandovali hesla jako „Včera bylo pozdě“, „Spravedlivé soudy“, „Systémové změny“, „Ne znamená ne“ nebo „Patriarchát do koše“.

Podle ředitelky organizace Konsent Johanny Nejedlové zažije v ČR sexuální násilí alespoň jednou v životě každá desátá žena a třicátý muž. „Chceme, aby lidé, kteří rozhodují, začali brát oběti znásilnění vážně, aby se jim dostalo potřebné pomoci a aby byli pachatelé dostatečně potrestáni,“ řekla. V posledních dnech probíraný případ podle ní není nějakým excesem a podmíněné tresty jsou udíleny v polovině případů znásilnění. „Všechna systémová selhání jdou za ministrem spravedlnosti a jeho předchůdci a předchůdkyně,“ dodala Irena Hůlová z Amnesty International.

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) se podle svého náměstka Stanislava nemohl akce zúčastnit kvůli jednání Sněmovny. Náměstek demonstrantům řekl, že ministerstvo se snaží obětem znásilnění pomoci například projednávanou redefinicí znásilnění nebo plánovanou valorizací peněžních dávek pro oběti trestných činů. Pokud jde o případ, kvůli kterému se dnes lidé sešli, ministr podle něj s dalším postupem musí počkat na písemné odůvodnění rozsudku. Účastníci demonstrace na Stanislavovo vyjádření reagovali skandováním „Hanba“ či „Prázdné kecy“.

Dnešní akce se zúčastnily také předsedkyně podvýboru Sněmovny pro domácí a sexuální násilí Taťána Malá (ANO) a členka podvýboru Klára Kocmanová (Piráti), které demonstrující podpořily.

Podle aplikace jaktrestame.cz, která vychází z dat ministerstva spravedlnosti, bylo od roku 2016 do konce roku 2022 v ČR za znásilnění odsouzeno 643 lidí. Podmíněným trestem skončilo 46 procent případů, podmínkou s dohledem potrestaly soudy 11 procent pachatelů. Autoři aplikace však upozorňují na to, že by neměla být využívána k jednoduché kritice ukládání trestů. Nezabývá se totiž skutkovými okolnostmi jednotlivých případů.