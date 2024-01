Co čeká Tchaj-wan pod vládou nového prezidenta? Jak na politickou změnu odpoví Čína, jak se k ní postaví USA a co to celé znamená pro Česko? Debatu N můžete sledovat online.

Hosty Magdaleny Slezákové ze zahraniční rubriky Deníku N jsou Olga Lomová (FF UK), Táňa Dluhošová (OÚ AV ČR), Jana Sehnálková (FSV UK) a Simona Fantová (Sinopsis).