Rakušan odmítl tvrzení, že Češi v cizině získají hlasováním poštou víc práv

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dnes ve Sněmovně odmítl opoziční výtky ke korespondenční volbě, podle nichž Češi žijící v zahraničí získají jejím zavedením více práv než občané žijící v tuzemsku.

Poukazoval na to, že možnost výkonu volebního práva mezi těmi dvěma skupinami lidí je nyní nesouměřitelná.

„V cizině je 110 míst pro volbu, v České republice je jich téměř 15 000,“ řekl Rakušan, který se vyjadřoval i k dalším námitkám opozice i k jejím námětům. Například uskutečnění myšlenky, že by bylo možno v cizině krátkodobě pronajmout další volební místnosti, by podle ministra bylo velmi nákladné. Možnost hlasování poštou je podle něj výrazně levnější.

K pozastavování se nad tím, že se bude započítávat i odeslaný hlas voličů, kteří do volebního dne zemřou, podotkl, že obdobná situace může nastat i nyní při volbách ve volebních místnostech. „Objektivně člověk, který vykoná své volební právo, je v té době naživu,“ zdůraznil.

Ministr se vymezil také třeba proti návrhu, aby o zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v cizině rozhodli obyvatelé v referendu: „Neměníme systém toho, kdo bude moci v České republice volit. Rozuměl bych diskuzi, kdybychom poprvé zaváděli něco, co by se dalo nazvat krajanskou volbou.“ Hájil první možnost odeslání voličského hlasu poštou už ve sněmovních volbách v roce 2025. „Nám to přijde solidní ke všem všem těm, kteří na korespondenční volbu čekají, a někteří bezmála 20 let, od té doby, co se začalo o takovém instrumentu diskutovat,“ uvedl.

Zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí hájila za klub STAN Lucie Potůčková. Za odporem k hlasování poštou vidí nedůvěru ve voliče a v systém: „Jsme rozvinutá demokracie, která si korespondenční volbu, aspoň pro voliče žijící v zahraničí, zcela jistě zaslouží.“ Doporučila opozici, aby „nestahovala kalhoty před brodem“ a snažila se zapůsobit na voliče v zahraničí tak, aby u nich byla úspěšnější.

Rakušanovo a předtím i Potůčkové vystoupení vyvolalo množství reakcí opozičních poslanců v nejvýše dvouminutových faktických poznámkách, které nechala koalice dopoledne ráno omezit, od čehož odpoledne po protestech opozice ustoupila. Například Tomáš Helebrant (ANO) Potůčkové vzkázal, aby „kalhoty nestahovala“ koalice a snažila se místo zavedení kontroverzní korespondenční volby získat na svou stranu tuzemské voliče. Karla Maříková z SPD se zajímala o to, zda by Potůčková jako právnička doporučila klientovi podpis bianco šeku. Poukazovala na to, že není známo, ve kterých částech světa budou moci lidé korespondenční volbu využít, když je má podle koaliční novely určit ministerstvo zahraničí.

O koaličním návrhu na zavedení korespondenční volby Sněmovna diskutuje v úvodním kole čtvrtý jednací den. Jednání zabralo k dnešním 17.00 celkem zhruba 35,5 hodiny čistého času. (ČTK)