Fico zpochybnil, že je v Kyjevě válka, je tam podle něho úplně normální život

Slovenský premiér Robert Fico dnes zpochybnil, že by byla v Kyjevě válka, v ukrajinské metropoli podle něho panuje naprosto normální život. Informoval o tom portál Refresher News den před Ficovou plánovanou cestou na Ukrajinu.

Se svým tamním protějškem Denysem Šmyhalem se nesetká v Kyjevě, ale v Užhorodu u hranic.

Fico dnes během výjezdního zasedání vlády ve východoslovenské Kamenici nad Cirochou odpovídal na otázky, proč se schůzka koná v Užhorodu. Řekl, že reagoval na požadavky ukrajinské strany a že je to pro něho praktické. Podle Refresher News padl také dotaz, zda se nechce jet podívat na válku v Kyjevě osobně. „A to si fakt myslíte, že je v Kyjevě válka? To jako nemyslíte vážně, doufám,“ uvedl slovenský premiér. „Je tam absolutně normální život,“ dodal.

Klíčoví představitelé z ciziny jezdí na návštěvy Kyjeva i v podmínkách pokračující ruské invaze. Naposledy v pondělí tam zavítal nový polský premiér Donald Tusk. V určitou dobu platil na celé Ukrajině, včetně Kyjeva, protiletecký poplach. Dnes Rusové na ukrajinskou metropoli zaútočili, záchranáři hlásí 22 zraněných, mezi nimi čtyři děti.

Fico se o víkendu vyslovil proti přijetí Ukrajiny do NATO a dal najevo, že tuto svoji pozici předestře taktéž během svého setkání s ukrajinským premiérem v Užhorodu. Ukrajinu označil za zkorumpovanou zemi, ve které se ztrácí západní pomoc, a jako nereálné odmítl snahy Kyjeva osvobodit území okupovaná Ruskem. Řekl také, že Ukrajina není suverénní stát, protože je pod absolutním vlivem USA. V pondělí pak šéf zahraničního výboru ukrajinského parlamentu Oleksandr Merežko řekl, že Ukrajina by měla zrušit státní návštěvy představitelů, kteří zpochybňují její suverenitu.

Bratislava po říjnovém nástupu nynější Ficovy vlády zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze slovenských státních zásob. Slovenská vláda hodlá pomáhat Ukrajině pouze dodávkami humanitární pomoci. (ČTK)