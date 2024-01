Plzeňský kraj nebude dál pracovat na změně územního plánu, letiště Líně zůstane

Plzeňský kraj nebude dál pracovat na změně zásad územního rozvoje číslo 5. Podle ní se mělo zrušit letiště Líně u Plzně a měl tam vzniknout podnikatelský park, což schválila vláda v červenci 2022.

Koncern Volkswagen (VW) tak mohl připravovat továrnu na baterie do elektroaut za 120 miliard Kč. VW ale loni v listopadu Líně odmítl a armáda si ponechala letiště. Kraj už půl roku připravuje změnu zásad územního rozvoje číslo 6, tedy územního rozvoje celého kraje. Do nich zanese požadavky armády, jež je musí specifikovat. Po dnešní schůzce prezidenta Petra Pavla se zástupci armády a Letecké záchranné služby Líně to ČTK řekl hejtman Rudolf Špoták (Piráti).

Změna zásad územního rozvoje číslo 5, na níž kvůli VW pracoval kraj s ministerstvem průmyslu, už nemá podle Špotáka pro kraj význam. „Zrušíme ji, aby se v ní už nepokračovalo. V únoru to půjde do rady a v dubnu do zastupitelstva,“ uvedl. Podle něj tak už nehrozí zrušení letiště, ale zároveň se nezmenší plocha pro průmyslu,jež má v dosud platných zásadách asi 700 hektarů. Starostové okolních obcí při jednání o továrně VW 1,5 roku požadovali, aby plocha pro průmysl měla do 280 hektarů.

Změna zásad územního rozvoje číslo 6, jejíž zpracování bude trvat dva až 2,5 roku, se podle hejtmana dělá kompletně pro celý kraj a bude respektovat požadavky obcí. „Armáda si mezitím vydefinuje, co v Líních přesně chce a co bude využívat. Mají obrysy, jež představili prezidentovi v Líních – podpůrné logistické centrum pro naši armádu a NATO, leteckou záchranku a základnu aktivních záloh, ale nemají technické řešení, co k tomu všechno potřebují. Takže pro armádu je lepší variantou, že se zapojí do změny číslo 6,“ řekl Špoták. Práce na změně, do níž se může přihlásit kdokoliv, už byly podle hejtmana zahájené před půl rokem. Teď se vybírá její zpracovatel, uvedl.

Kraj podle hejtmana na konkrétní specifikace armády nepospíchá. „Mají čas, já nevím, i 1,5 roku, protože tahle velká změna bude trvat opravdu dva až 2,5 roku, vyjadřuje se k ní řada orgánů,“ řekl.

Hejtman dále uvedl, že kraj ani armáda nemusí čekat na to, až vláda zruší své loňské červencového usnesení vlády o strategickém podnikatelském parku. „To usnesení k ničemu nepotřebujeme. Ke vzniku strategické zóny by vláda potřebovala změnu zásad územního rozvoje číslo 5, kterou rušíme,“ uvedl. Mohl by sice vzniknout podnikatelský park na celých 700 hektarech, ale k tomu by byl podle Špotáka nutný souhlas vlastníků pozemků – ministerstva obrany a obce. Pořád platí původní zásady, v nichž je 700 hektarů pro průmysl. „Předpokládám, že armáda řekne, že v Líních žádný průmysl nechce, tedy ani v okolí letiště. Pokud ho tam bude chtít, tak my ho tam zachováme,“ řekl.

Hejtman dodal, že není jasné, zda bude armáda provozovat Leteckou záchrannou službu Líně i po roce 2028, dokdy má smlouvu s ministerstvem zdravotnictví. „Závisí to na koncepci ministerstva zdravotnictví, jestli bude chtít, aby ji armáda dále provozovala,“ řekl. Prezident podle Špotáka dnes podpořil kraj, Plzeň a další města, aby armáda létala v Líních i po roce 2028. „Máme s nimi desítky let výborných zkušeností, nechceme, aby tam létal někdo jiný,“ řekl Špoták.

Pavel dnes v Plzni řekl, že záležitost Líní je uzavřená rozhodnutím VW. Letiště zůstává majetkem resortu obrany, bude ho dál využívat armáda a letecká záchranka. (ČTK)