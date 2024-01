„Dostali jsme se do bodu zlomu.“ Jak Ukrajina plánuje přežít rok 2024

Reportéři Financial Times popisují, jak se Ukrajina vzdala nadějí na rychlé vítězství a místo toho se připravuje na vleklou válku: „Tak já vám povím, jak to je,“ obrátí se na mě Váňa, ukrajinský průzkumník, který bojuje po boku mariňáků na východním břehu Dněpru na jižní Ukrajině. „Je to v pr***.“