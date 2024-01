V New Hampshire začínají primárky, výsledek bude nad ránem

Dnes se hlasuje v druhém státě republikánských primárek New Hampshire. Je to rozhodující moment, protože v něm mohou volit i nezávislí voliči. Pokud se Nikki Haley nepodaří nad Trumpem zvítězit nebo prohrát s jednocifernou ztrátou, bude rozhodnuto o vítězi celých primárek.

Rozhodující den. Výsledek dnešních primárek ve státě New Hampshire ukáže, jestli má Nikki Haley proti Donaldu Trumpovi nějakou šanci, či zda má svůj boj o republikánskou nominaci vzdát. Koláž: Gage Skidmore, Wikimedia Commons, Mary Austin, Postandcourier.com, Flickr, CC BY-NC-SA 2.0

Tím bude v tomto případě Donald Trump, který tak získá titul „očekávaný nominand“, tedy kandidát, u něhož se očekává, že nominaci získá, i když musí ještě odvolit 48 států a nominaci strana uděluje až v srpnu.

V takovém případě křídlo Republikánské strany, které si říká „Nikdy trumpovci“ (Never Trumpers), prohraje svůj boj o vliv uvnitř strany a tu definitivně ovládnou přívrženci Trumpova hnutí MAGA.

„Je to jeho strana, prostě a jednoduše. Nejsem jeho fanoušek, ale teď je to strana MAGA a on je jejím vůdcem,“ řekl bývalý republikánský politik Joe Walsh, který v roce 2020 připravil Trumpovi dlouhou výzvu v primárkách a brzy poté GOP opustil.

„Tuto stranu nelze reformovat, nelze ji napravit. Je na dráze, na které je,“ přiznal Walsh. „Za svého života nevidím, že by se z této dráhy dostala.“

Guvernér New Hampshire, republikán Chris Sununu vyzval občany k volbě Nikki Haley. Trump podle něj nemá energii a „nedokáže přečíst ani čtecí zařízení“.

Ve včerejším průzkumu deníku Hill ztrácela Haley na Trumpa 14 procentních bodů. Konečné výsledky budou známy zítra nad ránem, volební místnosti jsou už otevřené. (Hill)