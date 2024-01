Oscaři znají letošní nominace, vládne jim Oppenheimer

Po devadesáté šesté se 10. března budou udělovat ceny Oscar. V úterý vyhlásily své nominace.

Nolanův Oppenheimer (Cillian Murphy). Foto: CinemArt

8. ledna se udílely Zlaté globy, které v lecčem předpověděly letošní trendy i pro oscarové klání. O letošních Zlatých glóbech jsme psali zde.

Tyto trendy oscarové nominace víceméně potvrdily. Nejvíce, tedy třináct nominací má Nolanův velkolepý Oppenheimer, následovaný Chudáčky Yorgose Lanthimose s jedenácti nominacemi.

Zabijáci rozkvetlého měsíce Martina Scorseseho mají deset, Barbie Grety Gerwig má osm nominací.

Všechno o Oppenheimerovi najdete v textu Petra Koubského.

Do oscarových nominací letos proniklo hned několik evropských filmů, které už zaznamenaly jistý ohlas na festivalech, například vítěz Evropské filmové ceny, film Justine Triet Anatomie pádu či taktéž loni v Cannes uvedený snímek Zóna zájmu Jonathana Glazera, ten do českých kin míří v půlce února.

Mezi deset filmů nominovaných v katwgorii Nejlešpí film krom Anatomie pádu a Zóny zájmu pronikl i jihokorejský snímek Minulé životy, o kterém jsme psali zde.

V hereckých kategoriích se utkají mimo jiné Cillian Murphy z Oppenheimera a Bradley Cooper za Maestra či Emma Stone z Chudáčků s Lily Gladstone ze Zabijáků rozkvetlého měsíce. O Lily Gladstone jsme po jejím vítězství na Zlatých glóbech psali zde.

Většina oscarových favoritů už byla či je k vidění v českých kinech (či na streamovacích platformách). Právě tento týden vstupuje do kin například film Chudáčci od řeckého režiséra Yorgose Lanthimose, už od minulého roku jsou v kinech i hlavní oscaroví favorité Oppenheimer, Barbie či Zabijáci rozkvetlého měsíce.

Sněžné bratrstvo, příběh pádu letu 571 uruguayského vojenského letectva, který v roce 1972 přepravoval rugbyový tým do Chile, od 4. ledna uvádí Netflix. Na Netflixu je už od listopadu k vidění také Maestro, životopisný snímek o Leonardu Bernsteinovi od Bradleyho Coopera.

Hlavní nominace na 96. ceny Oscar

Nejlepší film

American Fiction

Anatomie pádu

Barbie

Zimní prázdniny

Zabijáci rozkvetlého měsíce

Maestro

Oppenheimer

Minulé životy

Chudáčci

Zóna zájmu

Nejlepší režie

Justien Triet (Anatomie pádu)

Marttin Scorsese (Zabijáci rozkvetlého měsíce)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Yorgos Lanthimos (Chudáčci)

Jonathan Glazer (Zóna zájmu)

Nejlepší herec

Bradley Cooper (Maestro)

Colman Domingo (Rustin)

Paul Giamatti (Zimní prázdniny)

Cilian Murphy (Oppenheimer)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Nejlepší herečka

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Zabijáci rozkvetlého měsíce)

Sandra Huller (Anatomie pádu)

Carey Mulligan (Maestro)

Emma Stone (Chudáčci)

Nejlepší herec ve vedlejší roli

Sterling K. Brown (American Fiction)

Robert De Niro (Zabijáci rozkvetlého měsíce

Robert Downey Jr. (Oppenheimer)

Ryan Gosling (Barbie)

Mark Ruffalo (Chudáčci)

Nejlepší herečka ve vedlejší roli

Emily Blunt (Oppenheimer)

Danielle Brooks (The Color People)

America Ferrera (Barbie)

Jodie Foster (Nyad)

Da’Vine Joy Randolph (Zimní prázdniny)

Nejlepší kostýmy

Barbie

Zabijáci rozkvetlého měsíce

Napoleon

Oppenheimer

Chudáčci

Nejlepší makeup

Golda

Maestro

Oppenheimer

Chudáčci

Sněžné bratrstvo

Nejlepší adaptovaný scénář

American Fiction

Barbie

Oppenheimer

Chudáčci

Zóna zájmu

Nejlepší původní scénář

Anatomie pádu

Zimní prázdniny

Maestro

May December

Minulé životy

Nejlepší píseň

The Fire Inside (Flamin‘ Hot)

„I’m Just Ken (Barbie)

It Never Went Away (American Symphony)

Wahzhazhe (A Song for My People (Zabijáci rozkvetlého měsíce)

What Was I Made for? (Barbie)

Nejlepší hudba

American Fiction

Indiana Jones a Nástroj osudu

zabijáci rozkvetlého měsíce

Oppenheimer

Chudáčci

Nejlepší cizojazyčný film

Io Capitano (Itálie)

Perfect Days (Japonsko)

Sněžné bratrstvo (Španělsko)

The Teachers‘ Lounge (Německo)

Zóna zájmu (Velká Británie)

Nejlepší animovaný film

Chlapec a volavka

Mezi živly

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Napříč paralelními světy

Nejlepší výprava

Barbie

Zabijáci rozkvetlého měsíce

Napoleon

Oppenheimer

Chudáčci

Nejlepší střih

Anatomie pádu

Zimní prázdniny

Zabijáci rozkvetlého měsíce

Oppenheimer

Chudáčci

Nejlepší zvuk

Stvořitel

Maestro

Mission Impossible: Odplata, díl 1

Oppenheimer

Zóna zájmu

Nejlepší vizuální efekty

Stvořitel

Godzilla Minus One

Strážci galaxie Vol 3

Mission Impossible

Napoleon

Nejlepší kamera

El Conde

Zabijáci rozkvetlého měsíce

Maestro

Oppenheimer

Chudáčci