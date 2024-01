NERV připravil opatření, která mají ozdravit českou ekonomiku

Národní ekonomická rada vlády představila sérii návrhů, které by měly Česku zajistit dlouhodobý ekonomický růst. Mezi návrhy jsou reformní kroky v oblasti trhu práce, vzdělávání nebo soukromých investic.

Foto N Gabriel Kuchta

NERV opatření připravil již v loňském roce, v posledních měsících o nich ale za zavřenými dveřmi debatoval. Návrh nyní vládní poradní orgán zveřejnil v celé své délce. Návrhů je celkem 37 a jejich cílem je stabilizace veřejných financí v Česku a růst tuzemského hospodářství.

„Stále nepovažujeme za vhodné, aby veřejný sektor zvyšoval svůj deficit nad úroveň vládou představenou spolu s konsolidačním balíčkem. Proto se zaměřujeme na opatření, která jsou zpravidla rozpočtově neutrální nebo znamenají jen relativně nízké náklady pro veřejné rozpočty,“ píšou vládní ekonomové v úvodu dokumentu.

NERV plánuje mimo jiné zpřístupnit trh práce většímu množství lidí, a to skrze snazší přijímání pracovníků ze zahraničí, ekonomové také navrhují snížení odvodů u nízkopříjmových zaměstnanců. Zaměřit se chtějí i na snížení recidivy trestaných lidí nebo na lepší uplatnění dětí z dětských domovů.

V rámci vzdělávání NERV navrhuje velké reformy v regionálním školství, vládní poradci zmiňují málo míst ve školkách, vysoký podíl odkladů, vysoký počet malých škol a obecnou fragmentaci školského systému. Jedním z cílů reforem by mělo být také lepší zapojení rodičů do pracovního procesu. V další části dokumentu se ekonomická rada vlády zaměřuje na efektivitu státní správy, tu je podle poradců nutné „auditovat, racionalizovat a zjednodušit,“ stojí u návrhů. Zjednodušit by se tak měl život občanům i firmám, NERV navrhuje například zavedení jednotných inkasních míst, apeluje také na „radikální zkrácení povolovacích lhůt“. Bydlením se přitom zabývá jedna celá část dokumentu.

Česko by se podle poradců mělo také naučit lépe investovat. Využít stovky miliard na svých účtech by podle NERV měly samosprávy, zapojit do financování infrastruktury by se měly kraje. NERV apeluje také na úpravu třetího důchodového pilíře, s tím jsou spojená i opatření v revizi zamrzlého kapitálového trhu, například zavedení zaměstnaneckých akcií. NERV rovněž navrhuje urychlení investic na dopravní infrastrukturu cestou PPP a usnadnění investic do výzkumu a vývoje. Stát by se měl rovněž lépe připravit na zelenou ekonomiku, apelují ekonomové.