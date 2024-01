Severokorejci proudí do Ruska, ale načerno jich tam pracuje násobně víc. Vyrazí Putin opačným směrem?

Loni prudce přibylo Severokorejců, kteří vstoupili na území Ruska. Oficiální čísla mluví o více než 731 lidech; k tomu v Rusku načerno pracují stovky až tisíce Severokorejců, což porušuje sankce OSN. Trend dokládá sbližování Moskvy a Pchjongjangu, i Putinova první cesta po inauguraci zřejmě povede do KLDR.

Kim Čongun a Vladimir Putin. Foto: kremlin.ru

Soubor dat o vstupu občanů KLDR do Ruska pochází z databází ruské tajné služby FSB; analyzoval je expertní server NK News.

Pracující a nevolníci

Ukázala, že ve třetím kvartálu loňského roku (červenec až září 2023) oficiálně překročilo hranici do Ruska 365 Severokorejců. Z toho většina (253) za účelem „byznysu“. Dalších 62 za účelem vzdělávání, 24 ze soukromých důvodů, 23 jako obsluha a údržba automobilu (jako něčí řidič) a 3 za „prací“.

Do Ruska vstupujících Severokorejců přibývá soustavně; v lednu až březnu 2023 jich bylo 153, v dubnu až květnu pak 213. Spolu se 365 ze třetího kvartálu (údaje ze čtvrtého ještě nejsou k dispozici) to je dohromady už 731 lidí – více než trojnásobek oproti roku 2022 (223).

Navíc podle dostupných informací přibývá také Severokorejců, kteří v Rusku pracují načerno. Vývoz manuální síly KLDR léta sloužil coby významný zdroj financování režimu: severokorejští dělníci i v zahraničí mají minimum osobních práv a často v podstatě nevolničí, nebo dokonce otročí; většina vydělaných peněz jde do kapes Kimům a jejich moci.

Přestože už dlouho platí mezinárodní sankce OSN, které tuto práci Severokorejců v zahraničí zapovídají, některé země tyto sankce porušují. Je mezi nimi i Rusko – nedávné vyšetřování NK Pro odhalilo stovky severokorejských dělníků na stavbách v dálněvýchodním Vladivostoku. A ruské regionální úřady také naznačují, že by tisíce dalších Severokorejců mohly zamířit do stavebních projektů na Sibiři.

Putin do Pchjongjangu

Trend ukazuje geopolitické, vzájemně výhodné sbližování Moskvy a Pchjongjangu. Na obou stranách je motivováno spíš utilitárně než skutečným spojenectvím, navíc po ekonomické stránce mají obě země jen málo styčných ploch. V jiných ohledech však spolupracovat dokážou, což se týká také zbraní, které KLDR Rusům poskytuje k agresi proti Ukrajincům.

Na výjimečnou dvoutýdenní cestu letos do Moskvy odjela severokorejská ministryně zahraničí Čchö Sonhui. A vše nasvědčuje, že opačným směrem se brzy chystá Vladimir Putin. Podle některých analytiků by ruský diktátor mohl za svým severokorejským protějškem zamířit už teď v březnu; jiní předvídají, že do Pchjongjangu povede hned první Putinova cesta poté, co bude v březnu opět zvolen a pak v květnu inaugurován ruským prezidentem.

Kdyby si znovupotvrzený Putin zvolil za první oficiální cíl právě Pchjongjang, bylo by to pro nynější směřování rusko-severokorejských vztahů symbolické. (Hned druhou zastávkou by podle expertů mohl být Peking.)

Tím spíš, že by to byla první Putinova cesta do Pchjongjangu po více než dvaceti letech. Naposledy tam byl v červenci 2002, kdy v čele KLDR ještě stál otec současného vůdce Kim Čongil.

Oprava: Původně jsme v záhlaví zprávy měli špatné číslo. Správný počet je „přes 731“. Za chybu se omlouváme.