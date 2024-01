Pavel: Plzeňský kraj trápí velká mobilita pracovní síly, vytváří to tlak

Problémem, který Plzeňský kraj od dalších odlišuje, je podle prezidenta Petra Pavla velká mobilita pracovní síly z České republiky do Německa a naopak z dalších zemí do regionu. Řekl to na dnešní tiskové konferenci při návštěvě kraje.

Vytváří to problémy nejen s chybějící infrastrukturou, ale i mezilidský tlak, pocit bezpečnosti se u občanů výrazně snížil, míní.

Statistiky sice neukazují, že by se s vyšším počtem cizinců zvýšila kriminalita, snížený pocit bezpečí ale s sebou nese potenciál pro zhoršování vztahů, míní prezident. Domnívá se také, že je nutné zajistit fungování zákoníku práce a vymáhat pravidla od agentur, které dodávají pracovní síly podnikům. Některé podle něj zneužívají zahraniční pracovníky, ať jde o vyplácení mezd, pojištění nebo propojování zaměstnání s bydlením.

Agentury práce se od letoška řídí přísnějšími pravidly, nelegální práce získala nové zákonné vymezení. Změny přinesla novela zákona o zaměstnanosti. Norma má také zjednodušit vstup zahraničních pracovníků na trh práce i administrativu kolem zaměstnávání cizinců. (ČTK)